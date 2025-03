Aktualizacja – Indie: Atak na chrześcijan odwołany

Zaplanowane na 1 marca ataki na chrześcijan zostały odwołane. Wiadomość ta przyniosła wielką ulgę wyznawcom Jezusa w stanie Chhattisgarh i okolicy. Kiedy w mediach społecznościowych dwukrotnie pojawiły się otwarte wezwania do przemocy, chrześcijanie obawiali się rozruchów i wielu ofiar. Kościół na całym świecie odpowiedział modlitwą.

Przemoc zażegnana, niebezpieczeństwo pozostaje

Dwaj hinduscy przywódcy uzasadnili swoje wezwanie do przemocy tym, że chrześcijanie zabijają krowy, a potem je jedzą. Nagrania wideo przyciągnęły uwagę całego świata, szczególnie z powodu otwartego nawoływania do ataków na chrześcijan w trzech wymienionych z nazwy wioskach, i doprowadziły do tego, że Open Doors i inne organizacje chrześcijańskie wezwały do modlitwy i działań na poziomie administracyjnym w celu deeskalacji sytuacji. W odpowiedzi jeden z dwóch podżegaczy, Aadesh Soni, odwołał planowany marsz.

Soni powiedział, że wiec odbędzie się w nieokreślonej przyszłości, ale można go również uznać za odwołany. Jednocześnie wezwał przywódców politycznych i administracyjnych oraz organy ścigania do zapewnienia ochrony krowom. Wyraził nadzieję, że sytuacja, w której trzeba było podjąć tak ekstremalne środki w celu ochrony krów, już się nie powtórzy. Soni podkreślił w wystąpieniu przed swoimi zwolennikami, że walka o „krowią sprawiedliwość” („Gau Nay”) jeszcze się nie zakończyła.

Modlitwy, rozmowy i patrole policyjne

25 lutego w Raipur, stolicy Chhattisgarh, odbyło się spotkanie na szczeblu stanowym, w którym wzięli udział urzędnicy państwowi i przywódcy chrześcijańscy, aby omówić podżeganie do masowej przemocy. Po spotkaniu policja zapewniła ochronę i bezpieczeństwo wioskom zamieszkałym w większości przez chrześcijan.

27 lutego spotkali się przywódcy Kościoła Północnych Indii i hinduscy aktywiści zajmujący się ochroną krów. Spotkanie odbyło się w kościele Emmanuel Church of North India w Vishrampur, jednej z trzech wiosek, gdzie planowano rozruchy. Uczestnicy zgodzili się, że w okolicy nie będzie uboju krów i że społeczność chrześcijańska odegra ważną rolę w ochronie krów.

1 marca w wioskach panował spokój. Policjanci patrolowali ulice i uważnie obserwowali sytuację.

„Silna interwencja Boga!”

Obserwator Open Doors podkreśla: „Ten zwrot jest wynikiem naszych modlitw! Widzimy silną interwencję Boga po tym, jak ludzie na całym świecie modlili się za chrześcijan w Chhattisgarh, zwłaszcza za społeczności w wioskach Vishrampur, Ganeshpur i Jhanakpur”.

Podziękujmy Bogu za Jego interwencję i nadal módlmy się za chrześcijan w Indiach.

za Open Doors, Polska