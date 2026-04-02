Aktor John Cleese ostrzega przed przejęciem władzy w Wielkiej Brytanii przez islamistów

Angielski aktor i scenarzysta John Cleese występuje w obronie chrześcijańskiego dziedzictwa Wielkiej Brytanii.

Słynny autor „Monty Pythona” zamieścił w tym miesiącu na X wpis, w którym stwierdził, że Wielka Brytania została na „najgłębszym poziomie” ukształtowana przez „wartości chrześcijańskie”, i ostrzegł przed wpływami muzułmańskimi w Zjednoczonym Królestwie.

„Pomimo wielu błędów popełnionych przez kościoły” — napisał Cleese — „przez stulecia Brytyjczycy pozostawali pod wpływem nauczania Chrystusa. Jeśli te wartości zostaną zastąpione islamskimi, to nie będzie już Wielka Brytania”.

Wpis Cleese’a pojawił się w odpowiedzi na nagranie Susan Hall, liderki grupy konserwatywnej w Zgromadzeniu Londyńskim. Wyjaśniła ona, że status Wielkiej Brytanii jako kraju chrześcijańskiego musi zostać zachowany, i ostrzegła przed Partią Zielonych, która — jeśli przejmie władzę — według doniesień planuje „pozbawić” Kościół Anglii statusu państwowego wyznania Wielkiej Brytanii.

Dzieje się to również w czasie, gdy brytyjski rząd ogłosił nową definicję „islamofobii”, którą obecnie określa jako „wrogość wobec muzułmanów”, jak podaje Christian Today.

Rząd definiuje ją między innymi jako „uprzedzeniowe stereotypizowanie muzułmanów lub osób postrzeganych jako muzułmanie, w tym ze względu na ich pochodzenie etniczne lub rasowe albo wygląd, oraz traktowanie ich jako zbiorowej grupy określonej przez stałe i negatywne cechy, z zamiarem podżegania do nienawiści wobec nich, niezależnie od ich rzeczywistych opinii, przekonań czy działań jako jednostek”.

Krytycy twierdzą, że definicja ta jest zbyt szeroka i będzie miała paraliżujący wpływ na wolność słowa.

Europejski ewangelista David Robertson napisał, że nowa definicja może pewnego dnia zostać wykorzystana do uciszania chrześcijan.

„Widzę, że nadchodzi dzień, i to w niezbyt odległej przyszłości, kiedy … pisarze tacy jak ja będą ścigani na mocy bluźnierczego prawa o islamofobii za szerzenie nienawiści wobec muzułmanów” — napisał. „Ale głoszenie Chrystusa i Jego słowa nie jest nienawiścią ani żadnego rodzaju fobią. To chrześcijańska miłość”.

Źródło: CBN News