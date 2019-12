Aktor Chris Pratt i pięć sposobów, w jakie wykorzystuje dla Boga swoją platformę celebryty

Chris Pratt stał się jednym z wiodących aktorów naszych czasów. Lecz nie zachował sławy dzięki skandalom, ale dzięki byciu doskonałym wykonawcą ról i wybieraniu właściwych projektów. Podbija serca na całym świecie swoją osobowością, urokiem i rzadką otwartością w mówieniu o swoim życiu miłosnym, synu i wierze.

Oto pięć sposobów, w jakie Chris wykorzystuje swoją platformę i karierę, by dawać przykład podążania za Chrystusem – nie tylko fanom, ale też innym w swojej branży.

1. W 2018 roku, podczas ceremonii wręczenia nagród filmowych i telewizyjnych MTV, Chris wykorzystał moment odbierania nagrody, by powiedzieć zgromadzonym, że mają duszę, i by na nią uważali. Potem usilnie ich prosił, by byli pokorni i nie wykorzystywali swojej siły i inteligencji jako broni przeciwko słabym. Zakończył słowami: „Bóg jest prawdziwy. Bóg was kocha. Bóg chce dla was tego, co najlepsze. Uwierzcie w to. Ja wierzę! Nauczcie się modlić. To proste i takie dobre dla waszej duszy”. Mieć kogoś takiego jak Pratt, który uchodzi za jednego z najbardziej lubianych ludzi w Hollywood, kto mówi tego typu słowa, czyni na świecie wielką różnicę.

2. Chris bardzo otwarcie mówi o swoim związku z Katherine Schwarzenegger, odkąd się spotykali, aż do teraz, gdy są małżeństwem, pisząc na Instagramie, że wiara jest osią tego związku: „Droga Katherine, jestem tak szczęśliwy, że powiedziałaś ‚tak’! Jestem ogromnie podekscytowany, że się z tobą żenię, i dumny, że mogę z odwagą żyć wiarą razem z tobą. Zaczynamy!”.

3. Na swojej platformie na Instagramie i Twitterze, Chris publicznie mówi o własnym rozwoju duchowym, ostatnio o dobrowolnym, 21-dniowym poście i modlitwie, co jest naprawdę trudne do wykonania przy tak aktywnym trybie życia. „Cześć, tu Chris Pratt. Dzień 3 postu Daniela, zobaczcie” – napisał Pratt na Instagramie w styczniu tego roku. „To mój dwudziestojednodniowy czas modlitwy i postu”.

4. Pratt dzieli się świadectwami Bożej mocy i łaski w swoim życiu, w tym najważniejszym: świadectwem o swoim synu, który urodził się o wiele za wcześnie i został uzdrowiony przez moc modlitwy. Napisał: „Baliśmy się przez bardzo długi czas. Dużo się modliliśmy. Odnowiło to moją wiarę w Boga, nie żebym potrzebował ją odnawiać, ale stanowczo ją przedefiniowało”.

5. Na krytykę odpowiada łaską i miłością. Z powodu swojego zaangażowania w Kościół Hillsong, Pratt znalazł się pod ostrzałem, oskarżony przez celebrytkę Ellen Page o wrogość wobec społeczności LGBTQ. Zareagował szybko i w duchu miłości, pisząc na Instagramie o Kościele Hillsong i ich nieustannym wsparciu w czasie jego rozwodu z aktorką Anną Faris.

„Ostatnio sugeruje się, że należę do kościoła, który ‚nienawidzi pewnej grupy ludzi’ i jest ‚niechlubnie anty-LGBTQ’. Nic bardziej dalekie od prawdy. Chodzę do kościoła, który otwiera drzwi absolutnie przed każdym. Pomimo tego, co Biblia mówi o rozwodzie, moja społeczność kościelna była przy mnie na każdym kroku, nigdy mnie nie oceniając, lecz łaskawie towarzysząc na mojej drodze. Ogromnie mi pomogli, okazując miłość i wsparcie. Tak samo już nieraz postępowali wobec innych, bez względu na ich orientację seksualną, rasę czy płeć” – czytamy w „Relevant Magazine” w artykule „Chris Pratt broni swojego kościoła po oskarżeniu przez Ellen Page o bycie anty-LGBTQ”.

Wpływ Pratta jest ogromny. Samo jego konto na Instagramie śledzi 27,2 miliona użytkowników, tj. więcej, niż liczba obserwujących platformy na mediach społecznościowych niemal wszystkich kościołów lub służb na świecie. Pratt konsekwentnie okazuje głęboką troskę o swoich współpracowników, współczucie dla innych ludzi, mówi o swoim rozwoju duchowym i drodze wiary.

Ale jego wpisy to nie tylko wykrzykiwanie lub błogosławieństwa; Pratt wypowiada znaczące twierdzenia, które pochodzą z głębokiego, osobistego doświadczenia wiary. Nie ustawajmy w modlitwie za niego i jego żonę, i prośmy Boga, by powoływał więcej mężczyzn i kobiet wiary, którzy będą wykorzystywać swoją platformę dla Królestwa!

Więcej wiadomości ze świata rozrywki w nowym programie Shawna Bolza, „Exploring the Industry”, do którego gospodarz zaprasza gości z branży rozrywkowej, by rozmawiać o ich życiu i wierze, oraz o tym, jak Bóg posługuje się ich karierą zawodową. Oglądaj w weekendy o 23:30 czasu wschodniego na CBN News Channel.

Autor: Shawn Bolz (Shawn jest autorem książek, osobowością telewizyjną, prorokiem, mówcą, producentem i założycielem Bolz Ministries.)

Źródło: CBN News