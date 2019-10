„Akt wiary” diakona, który powstrzymał uzbrojonego napastnika podczas ceremonii ślubnej

Pewien diakon został okrzyknięty bohaterem po tym, jak zmierzył się z uzbrojonym mężczyzną podczas ślubu.

Sytuacja wydarzyła się w sobotę rano w Kościele Zielonoświątkowym (New England Pentecostal Church) w Pelham w stanie New Hampshire.

Oskarżony, zidentyfikowany jako 37-letni Dale Holloway, wszedł do świątyni po tym, jak ślub już się rozpoczął. Postrzelił 75-letniego biskupa Stanleya Choate’a w klatkę piersiową, a następnie zranił w ramię 60-letnią pannę młodą, Claire McMullen. Podczas incydentu w głowę uderzono także 60-letniego Marka Castiglione’a.

Diakon Othniel Archer stał na balkonie, zajmując się oprawą muzyczną uroczystości. Zauważył, że do kościoła wszedł mężczyzna ubrany w bluzę z kapturem.

59-latek skoczył z balkonu, aby powstrzymać napastnika. Pomogły mu trzy inne osoby. Wspólnie przycisnęli go do podłogi, dopóki nie przyjechała policja.

Według lokalnych serwisów informacyjnych, członek rodziny pana młodego zastrzelił kogoś z bliskich napastnika. Władze podejrzewają, że mógł to być powód spowodowania strzelaniny.

– Wszyscy zaczęli uciekać, kiedy tylko padły strzały. On powiedział, że musimy się stąd wynosić. Potem jednak zatrzymał się i powiedział: „Nie, nie mogę uciec”. Zawrócił i zmierzył się z tym facetem – powiedziała Denise Archer, synowa diakona.

Jego syn, Wren Archer, powiedział, że jego ojciec to człowiek, który zawsze pomaga innym, niezależnie od okoliczności.

– Myślę, że najlepsze w tym wszystkim jest to, że mój tata nawet się nie zastanawiał, po prostu to zrobił. Zawsze żartuje, że kiedy grał w futbol, był szarżującym i rozgrywającym, więc zdarzało mu się atakować innych.

WMUR-TV w Manchester donosi, że Hollowayowi postawiono zarzuty morderstwa i napaści. Policja stanu New Hampshire i biuro prokuratora generalnego zajmują się badaniem sprawy, jednak nie sądzą, by było to przypadkowe zdarzenie.

Archer podsumował sytuację, mówiąc, że powalenie napastnika na ziemię było z jego strony „aktem wiary”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News