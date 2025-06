AI. Jak się przygotować do rewolucji? – Mateusz Madejski

Jak przygotować się na życie w świecie, który jeszcze nie istnieje?

Czy nadejdzie czas, gdy pracować będzie tylko 20 procent ludzi? A co będzie robić pozostałe 80 procent – cieszyć się życiem czy rozpaczliwie szukać pracy?

Mateusz Madejski pyta ekspertów o naszą przyszłość w świecie sztucznej inteligencji. Jakie perspektywy mamy w nim my: pracownicy, fachowcy, ludzie? Czy AI faktycznie ukradnie nam pracę? Czy jednak pomoże rozwinąć skrzydła w nowym świecie? Bo może AI to wcale nie zagrożenie, a szansa? Co zrobić, żeby ją wykorzystać?

Aby jutro się nie martwić, dziś trzeba się przygotować. W jakie zawody warto inwestować, a które nie mają przyszłości? Czego się uczyć? I wreszcie – czego uczyć nasze dzieci? Języki, programowanie, a może sporty zespołowe – co będzie receptą na sukces? Jaki świat czeka nas wszystkich?

Przyszłość nadejdzie szybciej, niż myślimy. Czy robisz wszystko, żeby się na nią przygotować?

Opis książki „AI. Jak się przygotować do rewolucji” pochodzi od wydawcy.

Czy kłopoty gospodarcze Europy wynikają z tego, że mieszkańcy Starego Kontynentu żyli w ostatnich dekadach po prostu zbyt wygodnie? Po cichu wielu moich rozmówców przyznaje, że dokładnie tak jest. „Na światowym rynku IT – choć przecież nie tylko IT – konkurują głodni sukcesu Chińczycy, ciągle bardzo ambitni Amerykanie oraz Europejczycy, którzy bez przerwy debatują o regulacjach, ograniczeniach dla koncernów i skracaniu tygodnia pracy. Nietrudno wskazać, kto w tym starciu wygrywa – i dlaczego tak się dzieje” – opowiadał jeden z moich rozmówców. Europejscy politycy i eksperci od rynku – nie tylko ci lewicowi – argumentują, że akurat dyskusja o skracaniu tygodnia roboczego jest jak najbardziej sensowna w czasach, gdy maszyny zastępują ludzi w pracy. Przedstawiciele branży nowych technologii widzą to trochę inaczej. Uważają, że owszem, patrząc z perspektywy, pracy będzie coraz mniej, ale akurat dla „nowych ludzi korporacji”, zajmujących się AI czy robotyką, będzie jej w najbliższym czasie coraz więcej. Odgórne limitowanie tygodnia pracy może więc być z ich perspektywy wylewaniem dziecka z kąpielą. Pozostaje pytanie, czy Polacy są i będą cenionymi „nowymi ludźmi korporacji”, grającymi w globalnej ekstraklasie wielkich firm. Odpowiedź na to pytanie wydaje się twierdząca. Polacy nie są uznawani jeszcze za część tej „sytej” Europy, która przedkłada wygodę nad realizowanie ambicji i podejmowanie ryzyka. Do tego umiejętności polskich speców od IT są w branży legendarne. Przykładów nie trzeba szukać zbyt daleko. Szacuje się, że w szczytowym momencie pracy nad ChatemGPT aż 10 na 50 inżynierów w OpenAI pochodziło właśnie z Polski.

Autor

Mateusz Madejski dziennikarz z siedemnastoletnim stażem, redaktor i wydawca w serwisie Business Insider Polska. Laureat XVI edycji konkursu im. Władysława Grabskiego w kategorii Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna. W 2023 r. nominowany do polsko-niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego. Jego debiutancka książka Zosia z Wołynia ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Horyzont w 2020 r.

Dane książki:

Tytuł: AI. Jak się przygotować do rewolucji?

Autor: Mateusz Madejski

Wydawnictwo: Znak Horyzont

Wydanie: I

Liczba stron: 272

Format: 140×205

Rok wydania: 2025