Afganistan: Chrześcijanie w skrajnym niebezpieczeństwie

Obecnie wszyscy chrześcijanie w Afganistanie (jest ich od kilku do kilkunastu tysięcy) albo usiłują uciec z kraju, by ratować życie, albo pozostają w głębokim ukryciu. Praktycznie wszyscy są byłymi muzułmanami. Jeśli zostaną wykryci przez Talibów, to w 99 na 100 przypadków zostaną od razu zamordowani.

Niebezpieczeństwo

W podobnym niebezpieczeństwie znajdują się również wszystkie osoby sympatyzujące z chrześcijanami lub tylko zainteresowane wiarą w Chrystusa. Według wiarygodnych doniesień Talibowie już rozpoczęli przeprowadzać egzekucje swoich przeciwników. Nie wiemy, czy wśród ofiar są chrześcijanie.

Głos Prześladowanych Chrześcijan wraz ze swoimi partnerskimi misjami cały czas monitoruje sytuację w Afganistanie i szuka możliwości okazania pomocy naszym afgańskim braciom i siostrom w Chrystusie. Z pewnością ich nie opuszczą. Z przyczyn bezpieczeństwa nie mogą jednak podać żadnych szczegółów.

Módlmy się…

Módlmy się o nadprzyrodzoną ochronę, mądrość i prowadzenie dla naszych braci i sióstr w Chrystusie z Afganistanu, aby wiedzieli, co powinni zrobić w tych dramatycznych okolicznościach.

Módlmy się, aby pomimo ucisku ze strony Talibów można było skutecznie okazać pomoc chrześcijanom w Afganistanie.

Módlmy się, aby ewangelia docierała do Talibów i aby wielu z nich nawróciło się, podobnie jak kiedyś Szaweł z Tarsu, który był „owładnięty żądzą mordu w stosunku do uczniów Pańskich” (Dz 9,1).

Pamiętajmy, że modlitwa jest naszym najpotężniejszym orężem, którego nikt i nic nie zdoła powstrzymać. Służymy wielkiemu Bogu, któremu nic nie wymyka się spod kontroli. Ostatecznie to Jego Królestwo zatriumfuje na całej ziemi, gdy powróci nasz Pan Jezus Chrystus.

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan

