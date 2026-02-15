ADF International wzywa do wznowienia działań przeciwko radykalnym islamistom

Chrześcijańska grupa zajmująca się obroną prawną wezwała w ubiegłym tygodniu społeczność międzynarodową do podjęcia nowych działań przeciwko terroryzmowi islamistycznemu, gdy Parlament Europejski upamiętniał 10. rocznicę ludobójstwa dokonanego przez ISIS na chrześcijanach w Syrii i Iraku.

Alliance Defending Freedom (ADF) International wezwała do podjęcia nowych i zdecydowanych działań, a nie jedynie do uznania i upamiętnienia, aby powstrzymać aktywnych islamistów w różnych regionach. Organizacja zauważyła, że fala masowych egzekucji, seksualnego zniewolenia i przymusowych wysiedleń z lat 2014–2016 była wymierzona także w Jazydów oraz inne mniejszości religijne i etniczne. ADF International stwierdziła, że celem bojowników było wytępienie od dawna istniejących wspólnot religijnych.

Różne parlamenty krajowe ostatecznie uznały te okrucieństwa za akt ludobójstwa. Jednak grupa prawna utrzymuje, że społeczność międzynarodowa nadal musi zapobiegać dalszej przemocy i zapewnić pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.

„Ideologia ISIS nie zniknęła, a mniejszości religijne nadal ponoszą tego konsekwencje, gdy społeczność międzynarodowa nie działa zdecydowanie” – powiedziała Kelsey Zorzi, dyrektor ds. obrony wolności religijnej na świecie w ADF International.

Zorzi zauważyła, że choć rządy uznały ludobójstwo dekadę temu, samo uznanie nie wypełnia zobowiązań prawnych ani nie chroni grup zagrożonych.

ADF International wcześniej świadczyła pomoc prawną przy rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2016 roku dotyczącej ludobójstwa. Organizacja wspierała także podobne uznania dokonane przez parlament Wielkiej Brytanii, Kongres USA oraz Organizację Narodów Zjednoczonych. Organy te potwierdziły, że ISIS dopuściło się zbrodni o najpoważniejszym charakterze w świetle prawa, a nie odosobnionych aktów przemocy.

Grupa ostrzegła, że zwycięstwa militarne nad ISIS na określonych terytoriach nie zlikwidowały zagrożenia ze strony radykalnych środowisk. Osoby i grupy inspirowane ideologią islamistyczną nadal atakują chrześcijan i inne mniejszości w Australii, Demokratycznej Republice Konga, Mozambiku, na Filipinach i Sri Lance.

ADF International opisała obecne zagrożenie jako globalne, trwałe i wyraźnie motywowane religijnie.

„Trwające ataki na chrześcijan, Jazydów, Żydów i inne mniejszości religijne pokazują, że lekcje z ludobójstwa dokonanego przez ISIS nie zostały jeszcze w pełni odrobione” – powiedziała Adina Portaru, radca prawny ADF International w Europie. Argumentowała, że prawo międzynarodowe wymaga czujności i ochrony, a nie jedynie potępienia po dokonaniu ataku.

Organizacja wezwała rządy do wzmocnienia prawa i wdrożenia zobowiązań dotyczących ochrony wolności religijnej. Obejmuje to niezwłoczne powołanie Specjalnego Wysłannika Unii Europejskiej ds. promowania wolności religii lub przekonań poza UE. Komisja utworzyła to stanowisko w odpowiedzi na rezolucję o ludobójstwie z 2016 roku, jednak urząd pozostaje nieobsadzony od ponad roku w obecnej kadencji.

ADF International zwróciła się także do państw o dokonanie oceny i wdrożenie Wytycznych UE dotyczących wolności religii lub przekonań. Organizacja zaapelowała do podmiotów międzynarodowych, by w sposób bardziej stanowczy monitorowały i zwalczały przemoc na świecie inspirowaną przez ugrupowania powiązane z ISIS.

„Upamiętnianie ludobójstwa nie może stać się substytutem działania” – powiedziała Portaru. Dodała, że zapewnienie sprawiedliwości ofiarom i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności pozostają zadaniami wciąż niewypełnionymi.

Autorstwa Chrisa Eyte’a

Źródło: Christian Daily