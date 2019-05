Ach te kobiety, ach ci mężczyźni – Cecil G. Osborne

Choć dla wielu osób jest to trudne do przyjęcia, najbardziej typową potrzebą „słabej płci” jest potrzeba czucia się bezpieczną. Fundamentalnym pragnieniem mężczyzny jest z kolei: otrzymywać czułość i oznaki pełnego przywiązania ze strony kobiety. Popatrzmy bliżej na te dwa rodzaje oczekiwań. Kobieca potrzeba bezpieczeństwa nie ogranicza się do dobrobytu materialnego. Konieczna jest tu raczej głęboka świadomość faktu, że jest się gorąco kochaną. Żona chce wiedzieć, że mąż troszczy się o nią, oraz że jest wystarczająco silny, aby zapewnić jej opiekę. Mężczyzna musi więc okazać się kimś takim, na kim spokojnie będzie można polegać. Podświadomie kobieta często sprawdza, czy istotnie jej partner jest tak silny, jak ona tego pragnie.

Tymczasem on potrzebuje przede wszystkim czułości. Są mężowie, którzy czują się zmieszani widocznymi objawami okazywania im uczuć. A jednak zawsze szukają ciepła, delikatności, przywiązania, czasami nawet bardzo desperacko. Oczywiście różne osoby mogą zaakceptować różne formy zewnętrzne, w jakich ta czułość może im być przekazana. Nie wszyscy będą jednakowo otwarci na bezpośrednio ofiarowaną im miłość.

Dane książki:

Tytuł: Ach te kobiety, ach ci mężczyźni

czyli kilka słów o małżeńskich sprzecznościach i paradoksach

Poprzednie wydanie tej książki ukazało się pod tytułem Sztuka bycia razem

Autor: Cecil G. Osborne

Data i miejsce wydania: Warszawa 2019

Tytuł oryginału The Art of Understanding Your Mate

Format: 125 x 195 mm

Oprawa: broszurowa

Liczba stron: 280

Wydawca: Oficyna Wydawnicza VOCATIO

ISBN: 978-83-7829-282-1

Fragment

Nie ma idealnych małżeństw, ponieważ nie istnieją idealni ludzie. Żaden człowiek nie potrafi w pełni urzeczywistnić wszystkich swoich marzeń. Trudności w procesie budowania dobrego związku w ogromnej mierze wynikają z genetycznych różnic między dwojgiem ludzi. Partnerzy pochodzą z różnych środowisk, odmienne są ich osobowości, potrzeby, cele, energia życiowa i odruchy emocjonalne.

Jeśli do tych różnic dodamy jeszcze ogromne różnice uczuciowe między kobietą a mężczyzną, to z pewnością wyda się zagadką, dlaczego tak wiele małżeństw jest udanych.

Młoda kobieta może naprawdę pojmować, iż niemożliwe jest, aby niedoskonali ludzie zbudowali idealne małżeństwo.

Mimo to w głębi siebie pielęgnuje ona romantyczne marzenia o idealnym spełnieniu z mężem. Mąż ten będzie oczywiście czułym, silnym, mądrym i delikatnym mężczyzną. Zaspokoi wszystkie jej oczekiwania.

Czy któryś z mężczyzn jest w stanie wyjść naprzeciw takim nieograniczonym potrzebom? Żaden. Bowiem kobieta chce być chroniona, pieszczona, kochana, a przy tym wymaga zupełnej wolności i autonomii.