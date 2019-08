„Absurd”: ONZ potępia Izrael jako gwałciciela praw kobiet na świecie – całkowicie ignorując Iran

JEROZOLIMA – Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ uchwaliła w zeszłym tygodniu dwie rezolucje, które uznały Izrael za jedynego gwałciciela praw kobiet i mężczyzn na świecie.

Organ złożony z 54 członków – wśród nich Indie, Pakistan, Sudan, Jemen, Arabia Saudyjska i Wenezuela – głosował za wskazaniem tylko Izraela jako gwałciciela praw kobiet.

Czterdzieści narodów poparło rezolucję, w której stwierdzono, że izraelska okupacja pozostaje główną przeszkodą dla palestyńskich kobiet i dziewcząt w zakresie korzystania z ich praw.

Rada „wzywa Izrael, mocarstwo okupacyjne, do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań… które naruszają prawa człowieka narodu palestyńskiego, i podkreśla, że palestyńscy cywile, zwłaszcza kobiety i dzieci, stanowią ogromną większość spośród tych, którzy ucierpieli z powodu konfliktu.”

Według UN Watch, organizacji pozarządowej, która dokumentuje antyizraelskie uprzedzenia, Stany Zjednoczone i Kanada były jedynymi krajami, które głosowały przeciwko rezolucji. Dziewięć innych wstrzymało się od głosu.

Wkrótce po podjęciu tego kroku członkowie rady ONZ zatwierdzili kolejną rezolucję, która zasadniczo obarcza winą Izrael za problemy społeczne i gospodarcze Palestyńczyków.

Nikki Haley, była ambasador USA przy ONZ, napisała w czwartek na Twitterze:

„Zdumiewa mnie, że ONZ aprobuje takie rezolucje. To kompletna kpina z praw człowieka, by pozwolić Arabii Saudyjskiej, Iranowi, Pakistanowi i Jemenowi uznać Izrael za jedynego na świecie gwałciciela praw kobiet. #Embarrassing (Wstydliwe).”

Również Hillel Neuer, dyrektor wykonawczy UN Watch, potępił Radę. – ONZ osiągnęła nowy poziom absurdu, wskazując palcem tylko na Izrael w kwestii łamania praw kobiet, nie wspominając słowem o Iranie, gdzie prawniczkę zajmującą się prawami kobiet, Nasrin Sotoudeh, trzyma się za kratkami, o Arabii Saudyjskiej, gdzie się więzi i torturuje aktywistki na rzecz praw kobiet, a same kobiety podporządkowuje się surowym prawom opiekuńczym mężczyzn, czy też o Jemenie, gdzie się odmawia kobietom leczenia szpitalnego bez zgody mężczyzny – powiedział Neuer. – Jeśli Iran, Arabia Saudyjska i Jemen jako członkowie Rady ONZ oskarżają Izrael o łamanie praw kobiet, to mamy do czynienia z teatrem absurdu.

Holandia jest jednym z krajów, które głosowały za potępieniem Izraela. Holenderscy ustawodawcy z sześciu partii nie zgodzili się z tym głosowaniem i złożyli oficjalne zapytanie parlamentarne do ministerstwa spraw zagranicznych: „Czy według Panów jest to proporcjonalne?”

Ministerstwo ma niecały miesiąc na udzielenie odpowiedzi.

źródło: CBN News