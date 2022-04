Brytyjscy parlamentarzyści głosują za wprowadzeniem na stałe aborcji domowej „zrób to sam”

Orędownicy pro-life wyrazili rozczarowanie po tym, gdy w środę 30 marca członkowie brytyjskiego parlamentu zagłosowali za utrwaleniem w Anglii dostępu do usług „pigułka na zamówienie”, umożliwiających samodzielne wykonanie domowej aborcji.

Możliwość zamawiania pocztą pigułek poronnych wprowadzono na początku pandemii jako rozwiązanie tymczasowe, a rząd pierwotnie ogłosił, że pod koniec sierpnia usługa zostanie wycofana.

Sprawa została skierowana do Izby Gmin, gdy Izba Lordów przyjęła poprawkę do projektu ustawy o opiece zdrowotnej, przedstawioną przez Baroness Sugg, która zaproponowała wprowadzenie wspomnianego rozwiązania na stałe.

Po debacie w Izbach, brytyjscy parlamentarzyści przyjęli poprawkę środowym głosowaniem 215 do 188.

Alithea Williamss, dyrektor polityki publicznej w Society for the Protection of Unborn Children (Stowarzyszenie na rzecz ochrony dzieci nienarodzonych), nazwała to wydarzenie „haniebnym dniem dla Parlamentu”.

„To odrażające”

„To odrażające, by projekt ustawy o opiece zdrowotnej został przejęty dla wypromowania czegoś, co z żadnej definicji nie jest opieką zdrowotną” – powiedziała.

„Aprobując tę niebezpieczną politykę, członkowie parlamentu zignorowali dowody na jego zagrożenia i zignorowali też kobiety.

„Wystarczająco złe było samo wprowadzenie tej polityki jako rozwiązania tymczasowego w kryzysowym czasie dla opieki zdrowotnej, ale teraz, gdy członkowie parlamentu faktycznie ją przegłosowali, nie mając nawet tamtej fatalnej wymówki, widać, jak niewiele w rzeczywistości obchodzi ich zdrowie i dobrostan kobiet” – stwierdziła.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Concern, powiedziała, że głosowanie w Parlamencie przekazuje wiadomość kobietom w trudnej ciąży, że „to najlepsze, co możemy wam zaoferować – wykonanie w domu traumatycznej i niebezpiecznej aborcji, często samotnie, bez jakiegokolwiek badania szpitalnego lub prywatnej, osobistej rozmowy”.

„To głosowanie będzie mieć ponure konsekwencje dla kobiet, które nie otrzymają odpowiedniego wsparcia medycznego, jakiego potrzebują, i dadzą się łatwiej przymusić przez partnerów i członków rodziny” – powiedziała dyrektor Christian Concern.

„Jako chrześcijanie, musimy zdwoić wysiłki zatroszczenia się o kobiety skrzywdzone przez tę decyzję, okazując miłość i współczucie Jezusa wszystkim jej ofiarom” – dodała.

Parlament poparł poprawkę projektu ustawy o opiece zdrowotnej mimo wyników konsultacji Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, pokazujących przytłaczające wsparcie dla decyzji o wycofaniu usługi „pigułka na zamówienie”. W sondażu przeprowadzonym przez Departament, 70 procent respondentów wskazało na konieczność natychmiastowego wycofania usługi, a tylko 22 procent było za wprowadzeniem jej na stałe.

Ryzyko dla tysięcy kobiet

Catherine Robinson, rzeczniczka kampanii Right To Life UK, powiedziała, że usunięcie wymogu osobistej wizyty u specjalisty opieki zdrowotnej narazi na ryzyko kolejne tysiące kobiet.

Robinson wskazała na studium z listopada 2021 roku, sugerujące, że ponad 10 tysięcy kobiet, które w okresie między kwietniem 2020 roku i wrześniem 2021 roku skorzystało z usługi „pigułka na zamówienie”, musiało otrzymać opiekę szpitalną.

„Przez usunięcie rutynowej, osobistej konsultacji, która pozwala lekarzowi potwierdzić ciążę i rozpoznać potencjalny przymus lub przemoc, ‘domowa’ aborcja stworzyła poważne zagrożenia dla kobiet i dziewcząt w sytuacjach nacechowanych przemocą” – powiedziała Robinson.

„[Domowa aborcja] pozwoliła na wystąpienie poważnych komplikacji, a także aborcji poza legalnym limitem, ponieważ wykonawcy usług aborcyjnych nie mogą obecnie zapewnić, by pigułki były zażywane przez osoby, dla których są przeznaczone w odpowiednim przedziale czasowym”.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today

