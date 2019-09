Abbas obiecuje płacić palestyńskim terrorystom: „Miliony wojowników” opanują kiedyś Jerozolimę

JEROZOLIMA, Izrael. Podczas gdy Izrael wciąż prowadzi obławę na terrorystów odpowiedzialnych za śmierć 17-letniej Żydówki, która zginęła w zamachu bombowym na Zachodnim Brzegu, prezydent Autonomii Palestyńskiej, Mahmud Abbas, nadal dąży do opanowania Jerozolimy i płaci rodzinom Palestyńczyków, którzy mordują obywateli Izraela.

Przemawiając w obozie dla uchodźców Jalazone, zaledwie kilka dni przed zabójstwem Riny Schnerb, Abbas wezwał do zniszczenia państwa żydowskiego i zapowiedział, że któregoś dnia, miliony palestyńskich „męczenników” połączą się z muzułmanami i chrześcijanami, by opanować Jerozolimę.

„Wkroczymy do Jerozolimy – miliony wojowników! Wkroczymy tam! My wszyscy, cały palestyński naród, cały lud arabski, lud islamski, i lud chrześcijański… Wszyscy oni wkroczą do Jerozolimy” – powiedział Abbas na nagraniu video, umieszczonym 10 sierpnia na jego stronie na Facebook’u.

„Jeśli chcą, sami mogą odejść” – powiedział, odnosząc się do Żydów. „Ci, którzy są obcy na tej ziemi, nie mają do niej prawa. Dlatego mówimy im: ‚Każdy kamień, który [użyliście] do budowania na naszej ziemi, i każdy dom, jaki na naszej ziemi zbudowaliście, jest przeznaczony na zniszczenie, zgodnie z wolą Allaha”.

Abbas oznajmił, że Palestyńczycy są starożytnymi Kanaanejczykami, i sprzeciwił się twierdzeniu, że Palestyńczycy, którzy zabijają Izraelczyków, to terroryści.

„Przypomną sobie, że ta ziemia należy do jej ludu. Ta ziemia należy do ludu, który na niej żyje. Należy do Kanaanejczyków, którzy żyli tutaj 5.000 lat temu. My jesteśmy Kanaanejczykami!” – powiedział. „Nie zgodzimy się, by naszych męczenników nazywali terrorystami. Nasi męczennicy są męczennikami ojczyzny”.

Abbas obiecał też, że nadal będzie płacił palestyńskim terrorystom i ich rodzinom.

„Nie pozwolimy, by potrącono choćby grosz z ich pieniędzy. Całe pieniądze wrócą do nich, ponieważ męczennicy, ranni i więźniowie to najświętsze, co mamy” – powiedział.

Izraelska grupa badawcza, Palestinian Media Watch, wcześniej tego roku poinformowała, że w samym 2018 roku, Autonomia Palestyńska wydała co najmniej 136,4 miliona dolarów na wypłaty dla więzionych za zabójstwa terrorystów.

Wymieniona kwota dotyczy tylko wypłat Autonomii Palestyńskiej dla terrorystów, którzy przebywają w więzieniach, i którzy wyszli na wolność. Nie obejmuje sum pieniędzy, jakie AP przekazuje rodzinom zmarłych lub rannych terrorystów palestyńskich.

W lipcu 2018 roku, parlament izraelski uchwalił prawo o finansowym karaniu Autonomii Palestyńskiej za wypłaty dla terrorystów.

„Prawo, które nakłada na AP sankcje pieniężne za wypłaty dla terrorystów, to jedno z najważniejszych praw, uchwalonych w Izraelu w ciągu ostatnich lat, ponieważ kieruje do Autonomii Palestyńskiej wyraźny przekaz, że Izrael w żaden sposób nie będzie akceptował jej poparcia dla terroryzmu” – powiedział dyrektor Palestinian Media Watch, Itamar Marcus, w wypowiedzi dla „The Jerusalem Post”.

Również Stany Zjednoczone podjęły kroki w kierunku karania Autonomii Palestyńskiej za wypłaty za zabójstwa. Amerykańscy prawodawcy uchwalili ustawę Taylor Force Act, która blokuje pomoc Stanów Zjednoczonych, dopóki AP nie przestanie nagradzać terrorystów i ich rodzin.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News