Aaron Cole prezentuje nowy singiel „Nobody But God”

W zeszłym tygodniu czołowy artysta chrześcijańskiego hip-hopu Aaron Cole wydał nowy singiel „Nobody But God” z udziałem Parrisa Chariza i Jona Keitha. 11 czerwca, artysta udostępnił oficjalny teledysk do utworu.

To pierwsze wydawnictwo Aarona Cole’a w 2025 roku. Dwukrotny laureat nagrody Dove Award i nominowany do Stellar Award autor tekstów, wokalista i kompozytor połączył siły z uznanymi artystami hip-hopowymi, tworząc liryczny utwór oddający chwałę Bogu. „Nobody But God” to hymn o wytrwałości w wierze, który ukazuje spokój i siłę płynące z zaufania, że Bóg jest zawsze obecny – niezależnie od wyzwań, przed którymi stajemy.

„Napisałem Nobody But God, ponieważ z biegiem lat zrozumiałem, że nic w moim życiu nie dzieje się dzięki mojej dobroci, ale wyłącznie dzięki Jego dobroci” – mówi Aaron Cole.

„Pamiętam noce, kiedy chciałem się poddać, ale Bóg trzymał mnie przy życiu, nawet gdy nie widziałem wyjścia. Jego łaska jest prawdziwa. Wiem, że to tylko Bóg sprawił, że jestem tu dzisiaj. Dla tych, którzy przeszli przez to samo, ale nadal wierzą – Nobody But God jest waszym hymnem. Pamiętajcie, kto doprowadził was tak daleko.”

Singiel zapowiada nowy projekt Aarona Cole’a – kolekcję hip-hopowych utworów, która ukaże się jeszcze w tym roku. To kontynuacja intensywnego i przełomowego roku 2024, w którym artysta został po raz pierwszy ojcem – wraz z żoną Ericą powitali na świecie syna Omari w październiku. W tym samym czasie Cole wydał nową muzykę, w tym trzeci album Sorry, I Changed, jego rozszerzoną wersję Sorry, I Changed (Again), trasę koncertową Sorry, I Changed Tour oraz muzyczny projekt OMARI, poświęcony swojemu synowi i nowej roli jako ojca.

Kariera muzyczna Aarona Cole’a rozpoczęła się niezwykle wcześnie – w wieku 3 lat, a swój pierwszy niezależny album wydał już jako czterolatek. Z czasem, rozwijając swoje umiejętności jako autor i wykonawca, zwrócił uwagę ikony muzyki chrześcijańskiej Toby’ego Maca, co zaowocowało podpisaniem kontraktu z wytwórnią Gotee Records w wieku 15 lat.

Dotychczasowa kariera Aarona obejmuje trzy single, które znalazły się na szczycie listy Billboard Christian, dwie nagrody Dove Awards oraz nominację do Stellar Award. W 2019 roku przeszedł do historii jako pierwszy artysta hip-hopowy, który zdobył Dove Award dla najlepszego nowego artysty roku za debiutancki album Not By Chance. Jego drugi album nosi tytuł Two Up Two Down. Jego muzyka pojawiła się m.in. w ESPN, Fox Sports oraz w serialu Netflixa On My Block.

Latem 2025 roku Aaron Cole występuje w całych Stanach Zjednoczonych – m.in. 4 lipca na festiwalu Light the Way – Olive Branch Music Festival w stanie Mississippi oraz 1 sierpnia w Murray Hill Theatre w Jacksonville na Florydzie. Więcej informacji o koncertach i wydarzeniach można znaleźć na stronie: www.iamaaroncole.com.

