550 osób zebrało się w Brukseli na dorocznym śniadaniu modlitewnym Parlamentu Europejskiego

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się doroczne, 28. Europejskie Śniadanie Modlitewne (EPB), podczas którego uczestnicy skupili się na modlitwie, budowaniu relacji i strategicznej współpracy.

EPB, zorganizowane w dniach 2–3 grudnia, to doroczne, apolityczne wydarzenie w Parlamencie Europejskim, które gromadzi chrześcijan zaangażowanych w europejską politykę i działania na rzecz budowania sieci kontaktów i braterstwa. Spotkanie tradycyjnie odbywa się pod koniec listopada lub na początku grudnia i obejmuje kolację powitalną, wspólne śniadanie modlitewne oraz panel dyskusyjny.

Janet Epp Buckingham, dyrektorka Biura Światowego Aliansu Ewangelicznego (WEA) przy ONZ, powiedziała w rozmowie z Christian Daily International, że tegoroczne spotkanie było wyjątkowym momentem jedności.

– To było wspaniałe przeżycie – uwielbiać Boga i modlić się razem z 550 europarlamentarzystami, chrześcijańskimi politykami z wielu krajów oraz liderami chrześcijańskimi podczas Europejskiego Śniadania Modlitewnego – powiedziała.

Buckingham podkreśliła, że skromna sceneria sprzyjała skupieniu na duchowym wymiarze wydarzenia.

– Spotkanie odbyło się w stołówce Unii Europejskiej, więc nie w wyszukanym miejscu. Skoncentrowane było na modlitwie – modliliśmy się przy naszych stołach, a także wspólnie, prowadzeni przez osoby z podium. Zakończyliśmy Modlitwą Pańską, wypowiadaną przez każdego w jego własnym języku – to piękne świadectwo powszechności ewangelii.

Europejski Alians Ewangeliczny (EEA), główna reprezentacja ewangelikalnych wspólnot chrześcijańskich na kontynencie, określił wydarzenie w mediach społecznościowych jako „czas pełen mocy”.

EEA zaprosił liderów z Krajowych Aliansów Ewangelicznych z całej Europy, w tym z Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Ukrainy, Polski i innych krajów.

– Wspólnie z braćmi i siostrami z Krajowych Aliansów Ewangelicznych oraz naszej Sieci EEA modliliśmy się, nawiązywaliśmy relacje, dzieliliśmy się doświadczeniami i budowaliśmy strategię jako jedna rodzina w Chrystusie – podał EEA.

Choć oficjalne EPB gromadziło liderów do wspólnej modlitwy za Europę, EEA wykorzystał okazję do organizacji dodatkowych spotkań, poświęconych budowaniu relacji, wzajemnemu wsparciu i szkoleniom z zakresu z zakresu orędownictwa. W centrum rozmów znalazły się m.in. sposoby mądrego reagowania na wyzwania, przed którymi stoi Europa, oraz podejście do rosnącego zjawiska nacjonalizmu chrześcijańskiego z perspektywy wierności biblijnym wartościom.

– Jesteśmy wdzięczni za każdą opowiedzianą historię, każdą wypowiedzianą modlitwę i każdą nową więź, która powstała – podsumował EEA. – Budujmy dalej zjednoczony, odważny i pełen współczucia ewangelikalny głos w Europie!

Europejskie Śniadanie Modlitewne (EPB), zapoczątkowane w 1998 roku, opiera się na chrześcijańskich zasadach jedności europejskiej. Ojcowie założyciele wspólnoty europejskiej, tacy jak Robert Schuman, widzieli w wierze fundament demokratycznego modelu opartego na wartościach chrześcijańskich.

Doroczne EPB promuje filozofię stawiającą relacje ponad agendą polityczną, zachęcając uczestników – w tym europosłów i pracowników instytucji UE – do budowania wspólnoty wokół nauczania Jezusa: miłości do Boga i bliźniego.

Wydarzenie ma na celu tworzenie trwałych relacji ponad podziałami, budując przestrzeń, w której liderzy mogą spotykać się i inspirować do działań na rzecz łagodzenia ludzkiego cierpienia – zgodnie z globalną siecią podobnych inicjatyw.

