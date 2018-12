50 lat po misji Apollo 8, Bożonarodzeniowe przesłanie NASA wciąż aktualne

W grudniu 1968 roku, NASA rozpoczęła pierwszą załogową misję na księżyc. Nikt, nawet będący na pokładzie astronauci, nie był pewien, czy załoga zdoła wrócić bezpiecznie na ziemię. Ich podróż, najbardziej ryzykowna i niebezpieczna, w jaką kiedykolwiek wyruszono, zabrała ich ku granicom innego świata i, co jeszcze bardziej niezwykłe, przyniosła pokój ich własnemu światu.

W Wigilię Bożego Narodzenia, tuż po godzinie 5:30 rano, stało się coś niezwykłego.

Gdy astronauci po raz pierwszy dostrzegli jałową, odległą stronę księżyca, zrobili zdjęcie, które od tamtej pory znane jest jako „Wschód Ziemi”. Przy całym zamęcie, tragedii i politycznym zamieszaniu, jakiego świat doświadczał w 1968 roku, ten ikoniczny, niezatarty obraz uchwycił piękno i kruchość naszej ojczystej planety.

Wtedy, wobec ponad miliarda ludzi zgromadzonych przed telewizorami na całym świecie, astronauci przekazali wiadomość największemu w dziejach świata gronu słuchaczy. Był to przekaz dla całej ludzkości, zaczerpnięty prosto z kart Biblii. Gdy naród czekał w nabożnym skupieniu, astronauci: Frank Borman, Jim Lovell i Bill Anders wypowiedzieli następujące słowa:

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię.

A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość.

I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności.

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień pierwszy.

Potem rzekł Bóg: Niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli wody od wód!

Uczynił więc Bóg sklepienie i oddzielił wody pod sklepieniem od wód nad sklepieniem; i tak się stało.

I nazwał Bóg sklepienie niebem. I nastał wieczór, i nastał poranek – dzień drugi.

Potem rzekł Bóg: Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd! I tak się stało.

Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. I widział Bóg, że to było dobre.

Księga Rodzaju 1:1-10

Niecały dzień później, we wczesnych godzinach rannych w dzień Bożego Narodzenia 1968 roku, załoga Apollo 8 wyruszyła w długą podróż powrotną do domu, podróż o dystansie 250 tysięcy mil, co czyniło ją najdłuższą wycieczką wakacyjną na świecie. Misja Apollo 8 z pewnością dowiodła, że człowiek jest w stanie dotrzeć na księżyc, lecz co ważniejsze, pokazała, jak rozległy jest nasz wszechświat i jak potężny jest nasz Bóg.

W tym tygodniu obchodzimy 50-tą rocznicę misji Apollo 8 na orbitę księżyca, wyprawy, która na zawsze zmieniła nasze spojrzenie na naszą planetę.

źródło: CBN News