5 tajemnic dobrego seksu

Gdy Bóg stworzył człowieka, dał mu wspaniały dar – radość współżycia seksualnego. W profil każdej z płci wpisał specjalne potrzeby, których spełnienie prowadzi do umocnienia miłości i głębokiej satysfakcji. Autorzy niniejszej książki, zajmując się poradnictwem małżeńskim prowadzili szerokie badania nad ludzką płciowością. W ich efekcie odkryli, że potrzeby te można pogrupować w pięć głównych kategorii. Kategorie te różnią się w zależności od płci, dlatego jest tak ważne, by rozumieć, czego twój współmałżonek naprawdę pragnie i oczekuje od seksu. Gwarantujemy, że będziecie mocno zaskoczeni, gdy dowiecie się, jak bardzo radość i spełnienie w seksie jest dla kobiety związane z wypełnieniem całkowicie innych oczekiwań niż dla mężczyzny.

Prawdziwy seks nie jest, jak uważają niektórzy, przelotną rozrywką, incydentalną przygodą lub wykorzystaniem drugiej osoby. Ma on być pełną ekspresji manifestacją miłości pomiędzy małżonkami oraz najintymniejszym sposobem porozumiewania się na najgłębszym poziomie emocjonalnym i duchowym. Dlatego ważne jest dla każdego z małżonków, by dobrze rozumieć to, co kiedyś – z powodu fałszywego wstydu czy zwykłej hipokryzji – było tajemnicą. Radujmy się małżeńskim seksem! Taki jest Boży plan!

O autorach

Doktor Gary Rosberg i jego żona Barbara są znanymi w USA ekspertami w sprawach małżeństw i rodzin. Prowadzą konferencje i szkolenia, audycje radiowe na żywo oraz piszą poradniki. Inspirują i zachęcają małżeństwa na całym świecie do życia pełnego satysfakcji i spełnienia. Sami są małżeństwem od ponad 30 lat.

Informacje techniczne:

Autor: Gary i Barbara Rosbergowie oraz Ginger Kolbaba

Wydanie: pierwsze

Data i miejsce wydania: Warszawa 2011

Tytuł oryginału: The 5 Sex Needs of Men and Women

Format: 160 x 230 mm

Oprawa: miękka

ISBN: 978-83-7492-184-8

Liczba stron: 280

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Vocatio