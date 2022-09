5 Katowickie Warsztaty Gospel (8-9 X 2022)

Zapraszamy na jubileuszową, piątą edycję naszych wyjątkowych warsztatów gospel. Spędź z nami energetyczny weekend, naucz się cudownych piosenek i stwórz z nami najpiękniejszy chór na Śląsku!

Warsztaty to dwa dni intensywnej nauki z profesjonalnymi instruktorami gospel. W czasie jednego weekendu ponad 100-osobowy chór przygotowuje materiał na koncert, który gramy na finał warsztatów. To świetna okazja do przełamania swoich barier, poznania gospelowych ludzi i naładowania baterii pozytywną energią przed zimą. Na warsztatach odnajdą się zarówno doświadczeni gospelowicze jak i ci, którzy dopiero chcą zacząć przygodę z muzyką. Nie trzeba znać nut ani języka angielskiego! Na sali będzie z nami, znana z poprzednich edycji, tłumaczka – Krysia Sobecka.

W naszych warsztatach gospel wyjątkowe jest to, że jest to impreza dla całej rodziny. Chór tworzą zarówno dorośli jak i dzieci, a część repertuaru wybrana jest dla najmłodszych. Dzieci podczas specjalnej próby Gospel Kids uczą się 2 piosenek z naszą instruktorką Alicją Andrejczuk, które zaśpiewają podczas koncertu finałowego.

Instruktorzy

KIERON BYGRAVES

Kieron Bygrave po raz pierwszy odkrył swój talent wokalny w wieku 8 lat. Wychował się w chrześcijańskim domu Raymonda i Rachel Bygrave, a pierwszym zaśpiewanym przez niego utworem było „His eye is on the sparrow”. Od tego momentu jego zamiłowanie do śpiewania nie ustawało.

W wieku 16 lat Kieron poszedł do college’u, aby kontynuować swoją drogę wokalną. Zdał egzaminy ze śpiewu i treningu wokalnego, co zaprowadziło go na uniwersytet, gdzie stał się wybitnym studentem, kończąc z wyróżnieniem studia w dziedzinie inżynierii dźwięku i akustyki. Następnie kontynuował edukację studiując produkcję muzyczną i performance.

Niestety, w 2012 r. u Kierona zdiagnozowano nowotwór, ale nie powstrzymało go to przed realizacją swoich marzeń związanych z muzyką. Kieron walczył z nowotworem przez trzy lata, aż w końcu w 2015 r. udało mu się pokonać chorobę. Niestety, powróciła ona w 2016 r., a Kieron był jeszcze bardziej zdeterminowany, by pokonać ją ponownie. Udało mu się to w 2017 r.

Kieron spędził większość swojego życia, będąc przykładem dla wielu ludzi wokół siebie i pracując u boku największych artystów gospel. Pracował między innymi u boku jedynego w swoim rodzaju Colina Williamsa, znanego instruktora gospel i przyjaciela. Kieron jest w trakcie drogi do zostania dyplomowanym instruktorem muzyki, aby móc dzielić się z innymi swoją pasją i miłością do sztuki.

ALICJA ANDREJCZUK

Wokalistka, śpiewa od 4 roku życia. Z muzyką gospel związana od 12 roku życia.

Od 2016 roku była chórzystką i solistką w katowickim chórze Gospel Sound, w 2018 roku pełniła w nim także funkcję dyrygentki. Razem z Gospel Sound występowała w Bottrop na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Gospel.

Od 2018 roku jest wokalistką w zespole Tree of Sounds. W 2018 roku wzięła udział w pierwszej edycji programu „Śpiewajmy Razem. All Together Now”.

W 2019 roku była instruktorem podczas 4. Katowickich Warsztatów Gospel.

Od 2021 roku tworzy z Arturem Wypichem duet dWA.

Współpracowała z wieloma artystami polskiej i zagranicznej sceny muzycznej takimi jak: Gabriela Gąsior, Katarzyna Gärtner, Wayne Ellington, Colin Williams, Colin Vassell, Brian Fentress, Zbigniew Wodecki, zespół DŻEM, DeocentriCity.

Muzyka

ARTUR WYPICH

Pianista, kompozytor i aranżer.

Wieloletni akompaniator i producent muzyczny katowickiego chóru Gospel Sound.

Był pianistą i aranżerem w zespole Brian Fentress feat. ReGeneration, który wydał album Live DVD „Lighthouse”.

Jest założycielem zespołu Tree of Sounds, który w 2019r. autorskim singlem „This is how it works” wygrał Grand Prix „Kryształowa Barka” na IV Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Alleluja, czyli Happy Day” w Kielcach w kategorii najlepszy utwór autorski.

Od 2021 roku tworzy wraz z Alicją Andrejczuk duet dWA.

Współpracował z wieloma artystami (m.in. Brian Fentress, Wayne Ellington, Lisa Toussaint, Ruth Waldron, DeocentriCity, ReGeneration, Gospel Joy, Holy Noiz) w charakterze pianisty, akompaniatora, aranżera i dyrektora muzycznego podczas koncertów i warsztatów muzyki gospel.

Zapisy

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO GRONA UCZESTNIKÓW? WYPEŁNIJ FORMULARZ!

5 Katowickie Warsztaty Gospel

data: 8-9 października 2022

miejsce: MDK „Szopienice-Giszowiec”

ul. Hallera 28, Katowice

Zapisz się na stronie: WARSZTATY – Stowarzyszenie Gospel bez Granic