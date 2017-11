5 języków docenienia w miejscu pracy

Doceniasz swoich współpracowników. Ale czy oni czują się docenieni?

Obecnie kluczową sprawą w miejscu pracy jest sprawienie, aby pracownicy czuli się cenieni. Jest to jednak wyzwanie, jeśli ty i twoi pracownicy komunikujecie docenianie w różny sposób. Dr Gary Chapman i dr Paul White pomogą ci:

– zwiększyć lojalność i zmniejszyć rotację wśród twoich pracowników i wolontariuszy,

– zniwelować cynizm i stworzyć bardziej pozytywne środowisko pracy,

– podnieść zaangażowanie pracowników poprzez sprawienie, aby twój personel czuł się prawdziwie doceniany,

– zastąpić nieefektywne uznanie dla pracowników autentycznym docenianiem.

Wyrazy uznania dla 5 języków doceniania w miejscu pracy

Kiedy przeczytaliśmy z kolegami tę książkę, idea autentycznego doceniania trafiła według nas w samo sedno. Zbyt dużo czasu poświęcamy na skupianie się jedynie na nagrodach i uznaniu. Mogą one być silnymi motywatorami, ale zwykle dotyczą tylko czołowych pracowników firmy. Zaczęliśmy bardziej zwracać uwagę na okazywanie autentycznego doceniania w realny sposób w całej naszej organizacji.

– Andy Erlandson, dyrektor generalny, Microsoft

Relacje pełne zaufania są zaprawą scalającą handel. Są ważniejsze niż umiejętności czy wiedza. Ta książka pokazuje, jak zbudować zaufanie w miejscu pracy na poziomie personalnym, a jej zasady mają zastosowanie w bardzo różnych organizacjach.

– Tom Nicholson, dyrektor wykonawczy, HR People & Strategy

Książka dotyczy nie tylko zwykłego pragnienia ożywiającego doceniania, które wszyscy posiadamy, ale też procesu odkrywania, czym ono jest dla nas i dla tych, z którymi pracujemy. Każdy, kto przeczyta tę książkę, będzie bez wątpienia lepiej przygotowany do stworzenia atmosfery doceniania w swojej sferze wpływów, gdziekolwiek ona się znajduje.

– Lynn Smith, dyrektor rozwoju kierownictwa, NextLEVEL Leadership Canada

Informacje techniczne

Autor: Gary D. Chapman & Paul E. White

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos

Oprawa: miękka

Ilość stron: 248

ISBN: 978-83-63488-48-2

Tytuł oryginału: The 5 Languages of Appreciation in the Workplace