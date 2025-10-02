5 chrześcijanom, grozi łącznie 40 lat więzienia za ‘znieważenie świętości islamskich’

Sąd apelacyjny w Teheranie (Iran) podtrzymał wyroki więzienia wobec pięciu chrześcijan oskarżonych o „propagandę” poprzez prowadzenie działalności religijnej – informuje organizacja monitorująca prześladowania religijne.

Pięciu mężczyzn — Hessamuddin Mohammad Junaidi, Abolfazl Ahmadzadeh-Khajani, Morteza Faghanpour-Saasi oraz dwie osoby, których tożsamości nie ujawniono — zostało aresztowanych w czerwcu 2024 roku, razem z dwiema innymi osobami, w swoich domach i miejscach pracy w miejscowościach Varamin i Pishva, położonych na obrzeżach Teheranu.

W lipcu zostali skazani przez 1. Wydział Sądu Rewolucyjnego w Varaminie na 7,5 roku więzienia za prowadzenie „działalności propagandowej sprzecznej z prawem islamskim z powodu zagranicznych powiązań”. Dodatkowo każdy z nich otrzymał siedmiomiesięczny wyrok za „propagandę przeciwko systemowi”.

We wtorek 36. Wydział Sądu Apelacyjnego w Teheranie utrzymał w mocy te wyroki – poinformowała londyńska organizacja Article 18, według której oskarżeni byli zmuszani do podpisywania oświadczeń o wyrzeczeniu się wiary w nadziei na złagodzenie kary. Chrześcijanie zostali skazani na podstawie przepisów Islamskiego Kodeksu Karnego, zakazujących m.in. udziału w chrześcijańskich kursach szkoleniowych w Turcji oraz w internetowych nabożeństwach.

Faghanpour-Saasi miał być poddany torturom fizycznym podczas aresztu przedprocesowego. Dodatkowo został skazany na kolejne 17 miesięcy więzienia za rzekome znieważenie Najwyższego Przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, w mediach społecznościowych – podaje Article 18.

„Wszyscy pięciu chrześcijanie mają stawić się w przyszłym tygodniu przed sądem cywilnym w związku z osobnymi zarzutami o ‘znieważenie świętości islamskich’. Powodem ma być ich obecność na spotkaniu na Zoomie, podczas którego chrześcijański lider mieszkający poza Iranem miał rzekomo wypowiedzieć się krytycznie na temat islamu” – informuje organizacja.

Zarzuty wobec Faghanpoura-Saasiego obejmują również rzekomą „nielegalną dystrybucję chrześcijańskich książek” oraz udział w internetowych nabożeństwach i kursach chrześcijańskich. Według źródeł Article 18, mężczyzna był torturowany przez 20 dni, które spędził w 2024 roku w oddziale 209 więzienia Evin w Teheranie.

Iran zajmuje dziewiąte miejsce na liście krajów najbardziej prześladujących chrześcijan według rankingu World Watch List organizacji Open Doors International. Choć Iran formalnie uznaje niektóre historyczne wspólnoty chrześcijańskie, takie jak Ormianie i Asyryjczycy, są one często traktowane jak obywatele drugiej kategorii i poddawane dyskryminującym przepisom. Zabrania się im głoszenia Ewangelii w języku perskim.

Z kolei większość chrześcijan w Iranie to konwertyci z islamu, którzy są szczególnie narażeni na represje. Traktowani są jako apostaci i zagrożenie dla kontroli islamskiego rządu nad społeczeństwem. Wielu przywódców wspólnot chrześcijańskich zostało aresztowanych i oskarżonych o „zbrodnie przeciwko bezpieczeństwu narodowemu”.

W sierpniu irańskie Ministerstwo Wywiadu oskarżyło 53 chrześcijan aresztowanych w ostatnich tygodniach o szpiegostwo. Media państwowe opublikowały nagranie, na którym pokazano zatrzymanych, Biblie oraz inne materiały chrześcijańskie, które rzekomo przemycili do kraju.

„Wyraźnie sugeruje się tutaj, że wszyscy chrześcijanie ewangelikalni są powiązani z [izraelskim wywiadem] Mosadem” – skomentował dyrektor Article 18, Mansour Borji.

Źródło: Christian Post