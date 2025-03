437000 Etiopczyków usłyszało ewangelię w jeden weekend

Ewangelista Franklin Graham głosił potężne przesłanie ewangelii do ponad 400 000 ludzi w weekend na ogromnym placu publicznym, który niegdyś słynął z komunistycznych wieców.

Setki tysięcy ludzi wielbiło Jezusa na placu Meskel w ramach akcji „Encountering God Ethiopia”.

W dwudniowym wydarzeniu wzięło udział 437 000 osób pragnących usłyszeć ewangelię Jezusa Chrystusa.

„To moja jedenasta podróż do Etiopii, ale po raz pierwszy zorganizowałem tutaj krucjatę. Co za radość widzieć 117 000 ludzi przybyłych na plac Meskel (nazwa oznacza Plac Krzyża), aby usłyszeć przesłanie Ewangelii” – napisał Graham na Facebooku po pierwszym wieczorze wydarzenia.

„Chwalimy Boga za wszystkich, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, by zaufać Jezusowi Chrystusowi jako Zbawicielowi” – dodał.

Ponad 1600 kościołów ewangelicznych w kraju współpracowało ze Stowarzyszeniem Ewangelizacyjnym Billy’ego Grahama (BGEA), aby zorganizować to wydarzenie. Wydarzenie obejmowało muzykę na żywo od kilkunastu lokalnych grup muzycznych i chrześcijańskich artystów z USA, a w oba wieczory Graham zakończył wieczór przesłaniem.

Według BGEA to historyczne wydarzenie miało miejsce ponad 60 lat po tym, jak ks. Billy Graham podzielił się ewangelią w stolicy, Addis Abebie.

„Jestem bardzo wdzięczny za każdego, kto przybył. Mój ojciec Billy Graham był tutaj 65 lat temu, aż do dziś” – powiedział Graham do tłumu w sobotę. „Kochał ludzi z Etiopii”.

Kontynuował: „Jeśli nie znasz Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, dam ci dziś szansę. Bóg cię kocha, ale nasze grzechy oddzielają nas od Niego. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Każdy z nas jest winny, nie spełniamy Bożych standardów. Ale Bóg tak umiłował Etiopię, że posłał Swojego Syna z nieba, aby zbawił Etiopię. A dziś może zbawić ciebie, jeśli okażesz skruchę i uwierzysz w Imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa”.

Pierwszego wieczoru w wydarzeniu wzięło udział 117 000 osób, a drugiego 320 000.

„Plac był tak pełny, że tysiące ludzi wylało się na pobliskie ulice, aby usłyszeć Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie” – czytamy w komunikacie prasowym BGEA.

Jak donosi BGEA, 4000 osób podjęło decyzję o przyjęciu Chrystusa, a wielu z tych nowych wierzących zostanie objętych nauczaniem przez lokalne kościoły, aby pomóc im wzrastać w wierze.

„Nie mam słów, by wyrazić moje uczucia. Moje oczy były pełne łez, widząc tak wielu ludzi reagujących na głoszoną Dobrą Nowinę. Tego właśnie chcieliśmy – wiele lat modliliśmy się o taką chwilę” – powiedział ks. Dereje Jem beru, sekretarz generalny Etiopskiej Rady Kościołów Wierzących w Ewangelię.

„Dziękuję Bogu za to, co robi w Etiopii i co wydarzyło się w ten weekend. To doświadczenie zachęciło i zmotywowało kościoły ewangeliczne do dalszej współpracy w celu wzajemnego zrozumienia i organizowania działań, aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi z nadzieją Jezusa Chrystusa” – dodał.

