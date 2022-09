40 dni przebudzenia – Mark Partin

Zmieniające życie przebudzenie, podczas którego Bóg panował w małym kościele w Tennesse przez 40 dni

Opisane w tej książce doświadczenie miało miejsce w październiku i listopadzie 2006 w kościele w stanie Tennesee (USA).

Jest ono trudne do wyjaśnienia, na pewno niemożliwe do określenia i nie jest łatwo opisać je słowami. Dla co poniektórych jest ono nawet zbyt trudne do pojęcia. Jednakże dla wszystkich zaangażowanych niezaprzeczalne jest to, że Bóg otworzył niebiosa na te 40 dni i wylał na nas swoje ogromne błogosławieństwo. Niezaprzeczalny jest także fakt, iż został w nas tchnięty Boży oddech, sprawiając, że powstaliśmy w jedności niczym ogromna armia.

– Mark D. Partin, autor książki

Książka ta opisuje zmieniające życie przebudzenie, jakie miało miejsce w małym kościele w Tennessee. Trudno porównać je do wielkich przebudzeń z czasów Edwardsa czy Finneya, ale to właśnie stanowi jej atut. Dzięki temu łatwiej jest postawić się w miejscu tych osób i utożsamić z ich przeżyciami, a jednocześnie zrozumieć i uwierzyć, że to może wydarzyć się również w naszym kościele lub okolicy.

W Polsce mówimy, pragniemy i modlimy się od wielu lat o duchowe ożywienie i przebudzenie. Warto te dążenia umacniać, rozpalać na nowo i kształtować poprzez lekturę świadectw osób, które doświadczyły tego błogosławieństwa.

To cenna lektura dla każdego, kto pragnie przebudzenia.

– Kamil Hałambiec

Dane książki:

40 dni przebudzenia

Autor: Mark Partin

ISBN: 9788394470975

Rok wydania: 2022

Wydawnictwo: Pentekoste