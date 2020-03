365 razy On – Wilhelm Bush

Codzienne rozważania biblijne. Prezentowany tom zawiera zbiór popularnych refleksji biblijnych na każdy dzień roku opracowany przez znanego duszpasterza i ewangelistę, pastora Wilhelma Buscha, autora wielokrotnie wznawianego w Polsce bestselleru pt. JEZUS NASZYM PRZEZNACZANIEM.

Książka jest adresowana do każdego, kto poszukuje przewodnika do codziennego studium Biblii i codziennej modlitwy.

365 razy ON to zachęta do życia z Jezusem Chrystusem każdego dnia.

Dane książki

Autor: Wilhelm Bush

Rok wydania: 2019

Wydawca: Wydawnictwo CLC

O autorze

Wilhelm Busch (1897–1966), niemiecki pastor związany z ruchem pietystycznym, kładącym szczególny nacisk na osobiste nawrócenie, biblijną pobożność i zaangażowanie misyjne chrześcijan. Jego posługa kaznodziejska, audycje radiowe, artykuły i książki przyniosły mu wielką popularność nie tylko w Niemczech. Bezkompromisowa postawa wobec brunatnego totalitaryzmu naraziła go na prześladowania ze strony nazistów. Nigdy nie zaniechał zwiastowania Dobrej Nowiny, a jego książki nadal czytane są na całym świecie.

Przykład

3 stycznia

Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi! Ps 8:2

Niejeden powie tu zgryźliwie: No tak, to wspaniała pieśń pochwalna! Tyle tylko, że zupełnie nie pasuje do szarzyzny moich dni powszednich! W niebiańskim świecie, gdzie żyje Bóg, na pewno chętnie słucha się takich rzeczy. Pasują one również do kościoła, gdzie lubi się podniosłe słowa. Ale ten hymn pochwalny jest nieskończenie daleko od mego zwykłego dnia. „Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi!” – znakomite! Z pewnością! Lecz ja mam do czynienia z żałosnymi drobnostkami, z przykrościami, z zawistnymi i małostkowymi ludźmi… Krótko mówiąc: ta pieśń pochwalna i moje życie codzienne, to dwa zupełnie różne światy. Ten pochwalny wiersz pasuje do Biblii, ale nie do mojego codziennego życia! Niejeden tak pomyśli.

Jednak spróbujmy „odwrócić ostrze” w drugą stronę! Prawdopodobnie nasz dzień powszedni dlatego jest tak szary, zniechęcający i przykry, że wyłączyliśmy z codziennego życia chwałę i chwalenie Boga. Wypełniamy nasze życie troskami, zaspokajaniem prymitywnych potrzeb, małostkowymi sprzeczkami i innymi, podobnymi sprawami. A przed chwałą Bożą szczelnie zamykamy okna. Dlatego nasza codzienność i nasze dusze stają się małostkowe i zatęchłe.

Gdybyśmy zaczynali swój dzień od takich uwielbiających słów: „Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię Twoje na całej ziemi!”, dusza nasza otworzyłaby się szeroko i napełniła radością. Byłoby to jak ćwiczenie oddechowe w niebiańskim powietrzu.

Panie! Przyszedłeś w Jezusie na ten biedny świat. Przyjdź teraz i bądź obecny nawet w naszym dniu powszednim! Amen.