Ponad 300 kadetów policji z Buenos Aires zostało ochrzczonych podczas ceremonii

Ponad 300 kadetów Policji Prowincji Buenos Aires publicznie wyznało swoją wiarę chrześcijańską w ubiegły piątek (5 grudnia), przyjmując chrzest podczas uroczystości zorganizowanej na terenie Akademii Policyjnej Juana Vuceticha. W wydarzeniu wzięli udział przywódcy ewangelikalni oraz najwyżsi rangą przedstawiciele władz prowincji.

Łącznie 312 kadetów uczestniczyło w ceremonii, którą zorganizowano za pośrednictwem Ewangelikalnego Kapelanatu Policji Prowincji Buenos Aires, przy wsparciu Chrześcijańskiego Aliansu Kościołów Ewangelikalnych Republiki Argentyńskiej (ACIERA). Chrzest był rzadkim i wyrazistym przejawem wiary ewangelikalnej w największej formacji policyjnej Argentyny.

Wydarzenie zgromadziło przyszłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, liderów religijnych, przedstawicieli rządu oraz instytucji. Podczas ceremonii uczestnicy składali publiczne świadectwo swojej wiary, przyjmując chrzest.

W uroczystości wziął udział przewodniczący ACIERA Christian Hooft, członkowie krajowej rady wykonawczej sojuszu oraz reprezentanci prowincjonalnych rad pastoralnych.

Według ACIERA, ceremonia była owocem długofalowej pracy duszpasterskiej prowadzonej przez Ewangelikalny Kapelanat Policji Prowincji Buenos Aires, kierowany przez kapelana Diego Espíndolę i jego zespół, którzy zapewniają wsparcie duchowe oraz opiekę duszpasterską kadetom i funkcjonariuszom.

Wśród obecnych przedstawicieli władz znaleźli się minister bezpieczeństwa prowincji Buenos Aires Javier Alonso, komendant prowincjonalnej policji Javier Villar, szefowa doradców Cristina Álvarez Rodríguez oraz dyrektor ds. wyznań religijnych Juan Torreiro.

ACIERA poinformowała, że podczas ceremonii modlono się za kapelana Espíndolę oraz kierownictwo policji, podkreślając, że wydarzenie wzmocniło relacje instytucjonalne wewnątrz akademii policyjnej.

Alians określił ceremonię jako moment jedności i duchowego wsparcia dla młodych kobiet i mężczyzn, którzy przygotowują się do służby publicznej na terenie całej prowincji.

Autorstwa Lizzie Sotola

Źródło: Christian Daily