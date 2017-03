21 niezaprzeczalnych praw przywództwa – John Maxwell

Co by się stało, gdyby ekspert z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem przywódczym zechciał zawrzeć całą swoją wiedzę na temat przywództwa w niewielkiej liczbie zasad przeznaczonych specjalnie dla ciebie? Mogłoby to zmienić twoje życie.

John C. Maxwell dokonał właśnie tego w nowym wydaniu książki 21 niezaprzeczalnych praw przywództwa opracowanym w dziesiątą rocznicę jej pierwszego wydania, łącząc wiedzę zdobytą w okresie ponad czterdziestoletniej praktyki przywódczej z obserwacjami świata biznesu, polityki, sportu, religii i konfliktów militarnych. Rezultatem jest unikalne studium problematyki przywództwa, którego autorem może być tylko ktoś taki jak Maxwell.

„Rozwój i upadek nierozłącznie wiążą się z przywództwem – pisze Maxwell. – Prawa te są brzemienne w konsekwencje. Obserwowałem ich działanie w ponad dziewięćdziesięciu krajach całego świata. Zastosuj je, a ludzie pójdą za tobą. Jeśli je zlekceważysz lub pogwałcisz, nie uda ci się nikomu przewodzić. Mam dla ciebie jednak dobrą wiadomość – każdy może je poznać i się nimi kierować.”

Opisane przez Johna C. Maxwella 21 niezaprzeczalnych praw przywództwa istnieje i funkcjonuje niezależnie od nas, tak jak prawo grawitacji. Prawa te są inspirujące, motywujące do zmian, zaskakujące, otwierające nowe horyzonty, zmuszające do refleksji, przewartościowujące nasze poglądy, pobudzające do działania. Każdy, kto chce wpływać na otaczającą nas rzeczywistość nie tylko w aspekcie zawodowym, ale także prywatnym, a również chce pracować nad swoim rozwojem, na pewno znajdzie w nich coś dla siebie.

Adam Szawłowski

prezes zarządu Corex Sp. z o.o.

21 niezaprzeczalnych praw przywództwa to inspiracja, pozwalająca każdemu świadomie udoskonalać najpotężniejsze narzędzie, którego może użyć do realizacji celów i marzeń – siebie samego.

Karolina Kaim

dyrektor zarządzający,

prezes zarządu Platan Group Sp. z o.o.

Lektura niezwykle inspirująca. Z jednej strony nazywa, określa i kwantyfikuje elementy otaczającego nas świata, o których podświadomie wiemy i często (choć czasem nieporadnie) stosujemy. Z drugiej zaś – ukazuje prawa, których istnienia czytelnik się nie spodziewał. Lektura obowiązkowa dla każdego, kto chciałby wywierać trwały wpływ na swoje otoczenie nie tylko biznesowe, ale także na otoczenie w ogóle.

Bogusław Cieślak

prezes zarządu Business Partners eXcellence Sp. z o.o.

Wstęp

Rozdział 4 – Prawo nawigacji

Kryzys zaufania

Rozdział 15 – Prawo zwycięstwa

Spis treści

Zobacz fragment książki: 21 niezaprzeczalnych praw przywództwa

Spis treści (+ dla wersji audio podany czas)

Wstęp 15:04

Rozdział 1 PRAWO GÓRNEJ GRANICY 19:01

Zdolności przywódcze determinują osobisty poziom efektywności – Dick i Maurice McDonald

Rozdział 2. PRAWO WPŁYWU 25:30

Prawdziwą miarą przywództwa jest zakres wpływu na innych – Matka Teresa, Abraham Lincoln

Rozdział 3. PRAWO PROCESU 27:58

Przywództwo osiąga się stopniowo, dzień po dniu, nie w jeden dzień – Anne Scheiber, Theodore Roosevelt

Rozdział 4. PRAWO NAWIGACJI . 25:57

Każdy może sterować statkiem, ale tylko przywódca potrafi wyznaczyć kurs – Roald Amundsen, John C. Maxwell

Rozdział 5. PRAWO WARTOŚCI DODANEJ . 30:36

Przywódcy, służąc innym, dowartościowują ich – Jim Sinegal z Costco, Dan Cathy z Chick-fil-A

Rozdział 6. PRAWO SOLIDNEJ PODSTAWY 25:02

Podstawą przywództwa jest zaufanie – John C. Maxwell, Robert McNamara

Rozdział 7. PRAWO SZACUNKU 24:35

Ludzie w naturalny sposób podążają za przywódcami o sile woli większej niż ich – Harriet Tubman, Dean Smith, H. Norman Schwarzkopf

Rozdział 8. PRAWO INTUICJI 31:45

Przywódcy oceniają wszystko pod kątem przywództwa – H. Norman Schwarzkopf, Steve Jobs, John C. Maxwell

Rozdział 9. PRAWO MAGNETYZMU . 21:02

Przyciągamy ludzi podobnych do nas – John C. Maxwell

Rozdział 10. PRAWO WIĘZI . 27:18

Przywódcy najpierw poruszają serca,potem proszą o pomoc – George W. Bush, Southwest Airlines

Rozdział 11. PRAWO ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY . 21:05

Potencjał przywódcy określają osoby najbliżej z nim związane – Billy Graham, John C. Maxwell

Rozdział 12. PRAWO UPEŁNOMOCNIENIA 27:59

Tylko przywódcy pewni siebie dzielą się władzą z innymi – Henry Ford II, Abraham Lincoln

Rozdział 13. PRAWO WIZERUNKU 29:34

Ludzie działają stosownie do tego, co widzą – Easy Company, Rudy Giuliani

Rozdział 14. PRAWO AKCEPTACJI . 21:40

Akceptacja przywódcy poprzedza akceptację prezentowanej przez niego wizji – Mahatma Gandhi, John C. Maxwell

Rozdział 15. PRAWO ZWYCIĘSTWA . 28:05

Przywódcy znajdują drogi do zespołowych zwycięstw – Winston Churchill, Herb Kelleher i Southwest Airlines

Rozdział 16. PRAWO DYNAMIKI . 30:44

Dynamika rozwoju jest najlepszym przyjacielem przywódcy – Ed Catmull i Pixar, Jaime Escalante

Rozdział 17. PRAWO PRIORYTETÓW . 24:00

Przywódcy rozumieją, że aktywność nie jest gwarancją sukcesu – John C. Maxwell, Jack Welch i John Wooden

Rozdział 18. PRAWO OFIARNOŚCI 31:15

Przywódca, by iść w górę, musi wykazać się ofiarnością – Martin Luther King Jr., Condoleezza Rice

Rozdział 19. PRAWO WYCZUCIA CZASU 23:42

Czynnik czasu jest równie ważny jak działania i ich kierunek – Nowy Orlean, Bitwa pod Gettysburgiem, EQUIP

Rozdział 20. PRAWO EKSPLOZYWNEGO ROZWOJU . 26:10

Rozwój wymaga przewodzenia tym, co idą za tobą, rozwój zwielokrotniony – przewodzenia przywódcom – EQUIP

Rozdział 21. PRAWO DZIEDZICTWA 17:40

Miarą trwałej wartości przywódcy jest sukcesja po nim – Matka Teresa

Zakończenie . 02:18

Spis treści – przypomnienie wszystkich Praw . 08:04

Wersja audio

Czas całości: 9h 45 min

