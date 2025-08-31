2 dzieci zginęło w strzelaninie w szkole katolickiej podczas porannej mszy

Dwoje dzieci, w wieku ośmiu i dziesięciu lat, zginęło w wyniku strzelaniny, do której doszło podczas porannej mszy w ich szkole.

Do ataku, w którym rannych zostało 17 innych osób, w tym troje dorosłych, doszło w środę o godzinie 8:30 czasu lokalnego w katolickiej szkole Annunciation w Minneapolis, w stanie Minnesota (USA).

Według relacji świadków, dzieci zostały postrzelone przez okna kaplicy, gdy uczestniczyły w modlitwie z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.

Sprawcą ataku był 23-letni Robin Westman – nazwisko zostało potwierdzone przez lokalną policję.

Papież Leon wyraził „głęboki smutek” z powodu „tej straszliwej tragedii”.

W telegramie przesłanym do arcybiskupa Bernarda Hebdy z Minneapolis papież złożył „szczere kondolencje oraz zapewnił o duchowej bliskości ze wszystkimi dotkniętymi tą tragedią, szczególnie z rodzinami pogrążonymi w żałobie po stracie dziecka”.

Dodał, że modli się za rannych, służby ratunkowe, personel medyczny oraz duchownych udzielających wsparcia ofiarom i ich bliskim.

Rok szkolny dopiero się rozpoczął – jego hasłem przewodnim było „Przyszłość pełna nadziei”, zaczerpnięte z Księgi Jeremiasza 29,11.

Prezydent USA Donald Trump nazwał atak „bezsensownym” i nakazał opuszczenie flag państwowych do połowy masztu na wszystkich budynkach publicznych aż do zachodu słońca w niedzielę, by uczcić pamięć ofiar.

Na konferencji prasowej szef policji w Minneapolis, Brian O’Hara, określił wydarzenie jako „niewyobrażalną tragedię”.

Poinformował, że sprawca „odebrał sobie życie na tyłach kościoła”.

– Sama brutalność i tchórzliwość polegająca na strzelaniu do dzieci zgromadzonych w kościele jest całkowicie niezrozumiała – powiedział.

– Nasze serca są złamane – dla rodzin, które straciły swoje dzieci, dla młodych ofiar walczących o życie i dla całej naszej społeczności, która została głęboko poruszona tym bezsensownym atakiem – dodał.

Źródło: Christian Today