2 000 chrześcijan protestuje w Indiach przeciwko narastającym prześladowaniom

Około 2 000 chrześcijan zgromadziło się w stolicy Indii, by zaprotestować przeciwko coraz bardziej wrogiej atmosferze, z jaką spotykają się ze strony władz oraz sąsiadów.

Sytuacja chrześcijan w Indiach budzi rosnące zaniepokojenie. Tylko w tym roku dochodziło do wielu incydentów – hinduskie tłumy próbowały uniemożliwić pochówek chrześcijanina w jego rodzinnej miejscowości, misjonarze byli atakowani, chrześcijańskie sklepy bojkotowane, a wierni wypędzani z wiosek i pozbawiani dostępu do podstawowych usług.

Zgodnie z najnowszym raportem organizacji Open Doors, demokratyczne Indie zajmują obecnie 11. miejsce w rankingu krajów najbardziej prześladujących chrześcijan. Dla porównania – Arabia Saudyjska znajduje się na 12. pozycji, a komunistyczne Chiny na 15.

29 listopada odbyła się Krajowa Konwencja Chrześcijan (National Christian Convention), gromadząc ponad 2 000 wiernych reprezentujących ponad 200 różnych denominacji.

Podczas spotkania prelegenci opowiadali o dramatycznej sytuacji chrześcijan w najbardziej narażonych regionach kraju i podkreślali, że w ostatnich latach sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu. W latach 2014–2024 liczba ataków na chrześcijan wzrosła o 500%.

Zamachy obejmowały zarówno dewastację kościołów, jak i fizyczne napaści na duchownych. Pomimo tego, mniej niż 20% spraw zostało poddanych jakimkolwiek czynnościom śledczym ze strony policji.

Jednym z głównych punktów zapalnych pozostaje kwestia konwersji religijnej. W wielu stanach obowiązują przepisy zakazujące „przymusowego” nawracania, które w teorii mają zapobiegać konwersjom dokonanym pod presją.

W praktyce jednak są one często wykorzystywane do tłumienia wolności religijnej i uniemożliwiania odejścia od hinduizmu – niezależnie od tego, czy ktoś chce zmienić religię dobrowolnie, czy nie. Nawet niepotwierdzona plotka o „wymuszonej” konwersji może wywołać agresję tłumów wobec chrześcijan, która zazwyczaj nie spotyka się z żadnymi konsekwencjami prawnymi.

Mówcy poruszyli również problem tzw. nietykalnych (Dalitów), którzy po przejściu na chrześcijaństwo lub islam tracą prawo do korzystania z programów pomocowych przysługujących hinduistycznym Dalitom. Ich zdaniem takie rozwiązania utrwalają pokoleniowe ubóstwo i stwarzają finansową zachętę do powrotu do hinduizmu.

W trakcie spotkania opracowano manifest zawierający postulaty dotyczące ochrony chrześcijan oraz innych prześladowanych społeczności, a także równego traktowania Dalitów bez względu na wyznawaną religię. Gotowy dokument zostanie przekazany premierowi Indii oraz innym kluczowym politykom.

Mervyn Thomas, założyciel i prezes organizacji Christian Solidarity Worldwide, oświadczył:

„CSW solidaryzuje się ze wspólnotą chrześcijańską w Indiach i popiera jej apel do rządu o przestrzeganie konstytucyjnych gwarancji wolności religii lub przekonań, zapewnienie rozliczalności sprawców przemocy oraz likwidację dyskryminujących przepisów, które uderzają w społeczności wrażliwe.”

Źródło: Christian Today