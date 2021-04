18 znaczy życie – Miriam Harel

Jest to wspaniała historia życia pewnej młodej dziewczyny, której niewinna młodość w jednym momencie zostaje przerwana i zniszczona przez wybuch II Wojny Światowej i Holokaust europejskich Żydów.

Historia ta pokazuje wspaniałą drogę głębokiej przemiany z beztroskiej dziewczyny dojrzałą kobietę – o wielkim sercu i miłosierną – mocną związaną z rodzinnym domem – wspieraną przez cudowną relacje z ojcem, jej doświadczenia życiowe i ich znaczenie.

Od autorki: Przez wiele lat nosiłam w sobie pragnienie, aby opowiedzieć o przeżyciach z czasu wojny. Jednak coś mnie powstrzymywało i zastanawiałam się, dlaczego? Może bałam się zadawać ból innym? Może bałam się powrotu? Może nie chciałam, aby Szoah przytłoczyło i zraniło dzieci? W głębi duszy czułam, że to słuszna decyzja. Stłumiłam swoje uczucia i moje trudne przeżycia schowałam głęboko na dnie serca. Z trzeźwym i optymistycznym spojrzeniem na życie już dawno doszłam do wniosku, że poprzednie życie należy do zmarłych.

Wiedziałam

Wiedziałam też bardzo dobrze, że moja nieobecność w domu i wyjazdy do Polski, aby tam dawać żywe świadectwo, utrudniłyby życie Ignacego.

Odkąd zostałam sama, nagle poczułam chęć kontynuowania dialogu z tą erą, która odcisnęła na mnie piętno bólu i cierpienia. Chciałam odpowiedzieć na wszystkie pytania zadawane przez moje dzieci i wnuki. Ich tam nie było, nie przeszli przez ten cały horror. Zależało mi, aby pamięć o tej sprawie nie uległa zatarciu i żeby drugie, i trzecie pokolenie dowiedziało się o tych wydarzeniach. Nie tylko trochę, ale aby usłyszały autentyczne i pełne świadectwo tego, co się tam wydarzyło.

Dane książki:

18 znaczy życie

Autor: Miriam Harel

Wydawca: Stowarzyszenie Służba Szalom

Rok: 2020

Spis treści

Wstęp …………………………………………………………..5

Słowo od Autorki………………………………………………….7

Rozmowa z młodszym pokoleniem ……………………………… 13

Gdzie to się zaczęło? …………………………………………… 15

Korzenie ………………………………………………………. 17

Moi rodzice ……………………………………………………. 25

Moje wczesne dzieciństwo ………………………………………… 35

Wojna …………………………………………………………. 41

Likwidacja getta ……………………………………………….. 79

Obóz w Płaszowie ……………………………………………….. 85

Obóz zagłady Auschwitz-Birkenau ……………………………. 105

Ravensbrück …………………………………………………… 121

Wyzwolenie ……………………………………………………. 131

W drodze do Izraela ……………………………………………. 159

Powrót do ojczyzny – Izrael …………………………………… 163

Dom, który nie jest domem……………………………………….. 167

Tel Awiw …………………………………………………… 175

Praca i nauka …………………………………………………. 177

W obozie przejściowym ………………………………………… 183

Ojciec i ja – moje dalsze życie …………………………….. 191

Moje sprawy sercowe ……………………………………………. 195

Tatuś – mój wielki obrońca ……………………………………… 207

Spóźnione partnerstwo …………………………………… 215

Rozstanie na zawsze …………………………………… 219

Posłowie…………………………………………………. 225