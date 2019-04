Budowanie skutecznego zespołu i zarządzanie nim nie jest prostym zadaniem. Nawet ludzie, którzy wprowadzili swój zespół na najwyższy poziom, mają trudności z odtworzeniem źródeł jego sukcesów. Czy tajemnica tkwi w etyce pracy? W wytworzonej „chemii”? Jakimi narzędziami powinieneś się posługiwać, by stworzyć lub odtworzyć zespół?

W książce pod tytułem 17 niepodważalnych praw pracy w zespole John C. Maxwell, specjalista od przywództwa i autor bestsellerów „New York Timesa”, dzieli się ważnymi zasadami kreowania zespołu, które są niezbędne w skutecznym biznesie, w twojej rodzinie, kościele lub organizacji.

Dr Maxwell w praktyczny i konkretny sposób pokazuje, jak:

• Prawo Wysokiego Morale zainspirowało pięćdziesięcioletniego mężczyznę, który nie potrafił nawet pływać, do treningów i wzięcia udziału w najtrudniejszym triathlonie świata.

• Prawo Szerszej Perspektywy zmobilizowało byłego prezydenta USA do podróży autokarem po kraju, spania w piwnicy i wykonywania pracy fizycznej.

• Przestrzeganie Prawa Tablicy Wyników pomogło spółce internetowej w rozwoju i zarabianiu pieniędzy, podczas gdy tysiące innych firm z tej samej branży poniosło porażkę.

• Lekceważenie Prawa Płacenia Ceny doprowadziło jednego z największych sprzedawców detalicznych na świecie do bankructwa po 128 latach działalności.

17 niepodważalnych praw pracy w zespole wyposaży cię w metody i przybliży postawę niezbędną do zbudowania skutecznego zespołu – bez względu na to, czy jesteś trenerem, zawodnikiem, nauczycielem, studentem, prezesem spółki, czy wolontariuszem.

John C. Maxwell jest uznanym na świecie specjalistą od przywództwa, mówcą i autorem, którego książki sprzedały się w nakładzie dwunastu milionów egzemplarzy. Jego organizacje wyszkoliły ponad milion liderów na całym świecie. Jest założycielem Injoy Stewardship Services i EQUIP.

Dane książki:

Tytuł: 17 niepodważalnych praw pracy w zespole

Tytuł oryginału: The 17 Indisputable Laws of Teamwork

Autor: John C. Maxwell

Rok wydania: 2019

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos