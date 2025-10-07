138 milionów dzieci jest zmuszanych do pracy

Światowy Alians Ewangelikalny (WEA) i Armia Zbawienia we wspólnym oświadczeniu wezwały rządy do natychmiastowych działań w celu zakończenia pracy dzieci. Apel pojawił się po raporcie specjalnego sprawozdawcy ONZ Tomoyi Obokaty, który ujawnił, że na świecie aż 138 milionów dzieci jest wykorzystywanych do pracy, z czego 54 miliony wykonuje szczególnie niebezpieczne zadania.

Organizacje poparły raport Obokaty, który wskazuje na powszechną eksploatację dzieci – od pracy przymusowej po seksualne wykorzystywanie i rekrutację do walki w konfliktach zbrojnych. Podkreślono konieczność powszechnego dostępu do edukacji oraz zwalczania ubóstwa, które leży u podstaw problemu.

Szczególnie dramatyczna sytuacja panuje w Afryce Subsaharyjskiej, gdzie pracuje jedno na czworo dzieci – łącznie 86,6 miliona. W samej Tanzanii 4,2 miliona dzieci pracuje m.in. w kopalniach, kamieniołomach i rybołówstwie. W regionie Geita aż 96% nieobecności szkolnych jest bezpośrednio związanych z pracą dzieci.

Obokata zaznaczył, że dzieci często pracują w rolnictwie, budownictwie i górnictwie w nieformalnej gospodarce krajów globalnego Południa, narażone na toksyczne substancje, długie godziny pracy i ciężki warunki. Około 40% dzieci wykonuje pracę szczególnie niebezpieczną, wiele z nich ma mniej niż 15 lat.

Eksploatacja seksualna dzieci – także w sieci – jest coraz powszechniejsza. W 2024 roku liczba ofiar takich nadużyć sięgnęła 302 milionów. Konflikty zbrojne i kryzysy humanitarne dodatkowo zwiększają ryzyko wykorzystywania, szczególnie dziewcząt, ale także chłopców i dzieci niebinarnych. Mimo że przestępstwa te są karalne, rzadko trafiają do sądów.

W 2023 roku co najmniej 8600 dzieci zostało zrekrutowanych do działań zbrojnych. Oprócz walki były one zmuszane do gotowania, noszenia ładunków czy sprzątania, a także narażone na przemoc seksualną, tortury i inne naruszenia praw człowieka.

Obokata wezwał do zmiany społecznego nastawienia, które w wielu miejscach świata toleruje pracę dzieci – zwłaszcza tych z grup marginalizowanych. Praktyki takie są czasem wręcz narzucane przez instytucje religijne i edukacyjne. Zmiany wymagają zaangażowania lokalnych społeczności, przywódców religijnych, szkół, organizacji społecznych, a także samych dzieci i ich rodzin.

Wspólne oświadczenie WEA i Armii Zbawienia podkreśliło znaczenie strategii oddolnych i roli Kościołów w walce z wykorzystywaniem dzieci. Organizacje opowiedziały się także za zasadą „braku karania” – dzieci zmuszonych do działań niezgodnych z prawem w wyniku handlu ludźmi nie powinno się penalizować. Skuteczność tej zasady zależy jednak od istnienia odpowiednich mechanizmów identyfikacji i ochrony.

Główne przyczyny pracy dzieci, które należy zdecydowanie zwalczać, to: ubóstwo, brak dostępu do edukacji, złe warunki pracy rodziców, brak zabezpieczenia społecznego, nierówności społeczne i płciowe, konflikty, katastrofy klimatyczne, migracje oraz zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą i usługi seksualne.

„Każde dziecko ma niezbywalną godność i musi być chronione przed wyzyskiem” – podkreśliły organizacje, apelując do wszystkich rządów i zainteresowanych stron o pilne, wspólne działania.

Źródło opr.: Christian Daily