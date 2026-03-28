13-letnia chrześcijanka, uprowadzona i zmuszona do ślubu z 30-letnim muzułmaninem

Pakistański sąd w środę (25 marca) podtrzymał ważność małżeństwa 13-letniej chrześcijanki, która – według rodziny – została uprowadzona i zmuszona do konwersji oraz ślubu z 30-letnim muzułmaninem. Wyrok wywołał oburzenie wśród społeczności chrześcijańskiej i organizacji praw człowieka.

Federalny Sąd Konstytucyjny uznał, że Maria Shahbaz jest „wystarczająco dojrzała” i może pozostawać pod opieką męża. Sąd stwierdził, że jej konwersja na islam była ważna, a do jej potwierdzenia wystarczy deklaracja wiary – bez formalnych rytuałów.

Rodzina dziewczynki, która została uprowadzona 29 lipca, bezskutecznie starała się o jej odzyskanie. Sąd odrzucił dokumenty potwierdzające jej wiek jako „niewiarygodne”, wskazując m.in. na rozbieżności w zeznaniach i rejestrach oraz oceniając jej wygląd jako sugerujący starszy wiek.

Decyzja spotkała się z ostrą krytyką. Aktywiści zarzucają sądowi pominięcie dowodów, w tym raportu policyjnego wskazującego na nielegalne małżeństwo z osobą nieletnią, oraz ignorowanie ryzyka przymusu. Podkreślają też, że dziewczynka przez ponad pół roku przebywała z domniemanym sprawcą.

Organizacje praw człowieka ostrzegają, że sprawa wpisuje się w szerszy problem w Pakistanie: uprowadzania, przymusowych konwersji i małżeństw nieletnich dziewcząt z mniejszości religijnych. Krytycy wskazują, że uznawanie takich związków przez sądy podważa ochronę prawną dzieci.

Ruch na rzecz praw mniejszości nazwał wyrok „szokującym”, argumentując, że legalizuje on współżycie ofiary z porywaczem pod pozorem małżeństwa i osłabia przepisy przeciwko małżeństwom dzieci. Organizacje apelują o rewizję orzeczenia oraz zaostrzenie prawa, tak by takie związki były z mocy prawa nieważne.

Pakistan, w którym ponad 96 proc. mieszkańców to muzułmanie, zajmuje 8. miejsce na liście Open Doors 2026 krajów, gdzie chrześcijanie doświadczają najcięższych prześladowań.

Źródło opr.: Morning Star News