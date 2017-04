117 lat: Najstarsza kobieta świata mówi, że żyje bo wierzy Bogu

Szczególnie lubi fragment Pisma w Biblii, który mówi: “czcij swoich rodziców, abyś długo żył na ziemi”.

Violet Mosse-Brown, znana jako ‘Ciocia V’, została teraz okrzyknięta najstarszą żyjącą osobą na świecie.

Urodzona 10 marca 1900 roku, 117-letnia Jamajka mówi, że sekretem jej długiego życia jest jej chrześcijańska wiara.

„Dziękuję Bogu za to, co mi dał. To jest to, co Bóg mi dał, więc ja muszę to wziąć, długie życie”, mówi Brown.

„Robiłam prawie wszystko w kościele. Spędziłam cały mój czas w kościele”.

Według fundacji Violet Mosse Foundation, Brown wzrastała w chrześcijańskiej wierze. Została ochrzczona ponad 100 lat temu w wieku 13 lat w Trittonville Baptist Church w dzielnicy Duanvale miasta Trelawny.

Kiedykolwiek ktoś ją pyta co złożyło się na jej długowieczność, z duma mówi: “Moja wiara w służenie Bogu i silne wierzenie w nauczanie Biblii”.

Stulatka została ostatnio uhonorowana przez grupę kościołów baptystycznych na Jamajce za jej posługę w służbie muzycznej oraz dziecięcej.

„Gość honorowy był chwalony i cytowany jako osoba wzorcowego charakteru oraz gorliwy, oddany i wierny sługa Boży, który służył swojemu kościołowi przez ponad 80 lat różnymi zdolnościami” – jak podaje The Jamaica Baptist Reporter.

„Została również okrzyknięta mentorem, historykiem, osobę dyscyplinującą innych, kobietą biznesu, wyróżniającym się liderem kościoła i lokalnej społeczności”.

Brown również przypisuje się ciężką pracę i zdrowe żywienie przez całe długie życie.

„Nie jem wieprzowiny i kurczaka. Ale jem wszystkie inne rzeczy: zieleninę, baraninę, wołowinę, ryby, to jest to, co ja jadam”, powiedziała.

W sobotę jamajski premier, Andrew Holness, napisał na Twiterze swoje gratulacje dla p. Brown:

W wieku 117 lat jest nadal w stanie sama siedzieć i przejść krótki odcinek, ale jest również w stanie odpowiadać na pytania o jej życiu i rodzinie.

Najstarszy syn p. Brown ma 97 lat, co prawdopodobnie czyni go najstarszą żyjącą osobą na świecie z rodzicem, który nadal żyje.

