Wieści wydawnicze

101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje – Mikkel Niva…

20/04/2026Aktualizowane: 20/04/2026

Wakacje nie muszą oznaczać nudy – mogą stać się czasem śmiechów, pomysłów i niezwykłych wyzwań. „101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje” to pełna humoru książka, która inspiruje dzieci do kreatywnego spędzania wolnego czasu – niezależnie od tego, czy są nad morzem, w domu czy w podróży. To idealna propozycja dla młodych czytelników, którzy chcą odkrywać świat poprzez zabawę i wyobraźnię. Aby przeżyć najlepsze wakacje w życiu, wystarczą tylko ta książka i odrobina fantazji!

Książka na wakacje z wyzwaniami i propozycjami aktywności o humoru publikacja zawiera aż 101 nietypowych pomysłów na zabawy, eksperymenty i wyzwania, które można realizować samodzielnie lub z rodziną i przyjaciółmi. Autorzy zachęcają dzieci do robienia rzeczy nieoczywistych: spowalniania codziennych czynności, wymyślania własnych gier, obserwowania świata z innej perspektywy czy tworzenia pamiątek z podróży.

„101 rzeczy…” pokazuje, że wakacyjna przygoda nie zależy od miejsca ani budżetu – wystarczy tylko trochę wyobraźni. Pomysły sprawdzają się zarówno podczas dalekich wyjazdów, jak i w domu, na podwórku czy w czasie deszczowego dnia.

Dane książki:

101 rzeczy, które musisz zrobić, zanim skończą się wakacje
Mikkel Niva, Nils Petter Mørland, Fredrik Edén
Wydawnictwo: Znak Emotikon
Rodzaj oprawy: Okładka twarda
Wydanie: I
Liczba stron: 104
Format: 165×220
Rok wydania: 2026

