​​100 milionów chrześcijan na całym świecie nie ma dostępu do Biblii

Nowy globalny raport wykazał, że około 100 milionów chrześcijan na świecie żyje bez dostępu do Biblii, co ujawnia zarówno ograniczenia prawne, jak i poważne braki w dziesiątkach krajów.

Bible Access List („Lista dostępu do Biblii”), opublikowana w czwartek przez inicjatywę Bible Access Initiative, łączy dane i ekspertyzy z 88 państw, aby wskazać miejsca, gdzie Pismo Święte jest najtrudniej dostępne. W rankingu krajów o najwyższym poziomie restrykcji znalazły się: Somalia, Afganistan, Jemen, Korea Północna i Mauretania. Z kolei Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Etiopia, Indie i Chiny zajmują czołowe pozycje pod względem największych niedoborów egzemplarzy Biblii wśród chrześcijan.

„Na temat dostępu do Biblii na świecie krąży wiele nieporozumień, jednak Bible Access List pokazuje, jak złożone i wielowymiarowe jest to zagadnienie” – powiedział Ken Bitgood, założyciel i dyrektor generalny Digital Bible Society, jednej z organizacji współtworzących inicjatywę. – „Nieograniczony dostęp do Biblii nie jest standardem obowiązującym wszędzie.”

Bible Restrictions List („Lista restrykcji dotyczących Biblii”) mierzy bariery takie jak zakazy rządowe, działalność ekstremistyczna czy czynniki społeczno-ekonomiczne utrudniające dystrybucję Pisma Świętego. Z kolei Bible Shortage List („Lista niedoborów Biblii”) szacuje liczbę chrześcijan, którzy pragną posiadać Biblię, lecz nie byli w stanie jej zdobyć.

Mapa opublikowana przez Bible Access Initiative pokazuje kraje o największych brakach – wśród nich Demokratyczną Republikę Konga, Nigerię, Etiopię, Indie i Chiny – gdzie miliony chrześcijan wciąż czekają na swój egzemplarz Pisma.

„Trwa współczesny głód – nie z powodu obojętności, lecz dlatego, że istnieją przeszkody uniemożliwiające ludziom dostęp do Biblii” – powiedział Wybo Nicolai, współtwórca raportu. – „Wielu nigdy nie widziało Biblii w swoim języku, w preferowanym formacie lub w cenie, na którą ich stać.”

Zastosowana metodologia łączy dane ilościowe, badania ankietowe i weryfikację ekspercką, aby ocenić, jak prześladowania, ubóstwo, niestabilność polityczna i przymusowe przesiedlenia ograniczają dostęp do Pisma Świętego. Wyniki podkreślają, że rozwiązania muszą być dostosowane do każdego kraju i społeczności.

„Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie problemu dostępu do Biblii na świecie” – zaznaczył Jaap van Bezooijen, który nadzorował badania. – „Narzędzia cyfrowe są częścią odpowiedzi, ale dla wielu – zwłaszcza ubogich, pozbawionych dostępu do Internetu lub żyjących pod nadzorem – drukowane i dźwiękowe wersje Biblii pozostają niezbędne.”

Inicjatywa Bible Access Initiative została powołana przez organizacje Open Doors International i Digital Bible Society, by dostarczać rzetelnych danych Kościołom i organizacjom misyjnym. Partnerami kierującymi projektem w 2025 roku są: Digital Bible Society, Frontlines International oraz Bible League International, przy wsparciu m.in. Biblica, Bible League Canada, OneHope i innych organizacji.

Pełny raport, zawierający szczegółowe profile krajów i mapy, jest dostępny na stronie bibleaccesslist.org.

Źródło: Christian Daily