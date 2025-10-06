Ze świata

​​100 milionów chrześcijan na całym świecie nie ma dostępu do Biblii

06/10/2025Aktualizowane: 06/10/2025

Nowy globalny raport wykazał, że około 100 milionów chrześcijan na świecie żyje bez dostępu do Biblii, co ujawnia zarówno ograniczenia prawne, jak i poważne braki w dziesiątkach krajów.

Bible Access List („Lista dostępu do Biblii”), opublikowana w czwartek przez inicjatywę Bible Access Initiative, łączy dane i ekspertyzy z 88 państw, aby wskazać miejsca, gdzie Pismo Święte jest najtrudniej dostępne. W rankingu krajów o najwyższym poziomie restrykcji znalazły się: Somalia, Afganistan, Jemen, Korea Północna i Mauretania. Z kolei Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Etiopia, Indie i Chiny zajmują czołowe pozycje pod względem największych niedoborów egzemplarzy Biblii wśród chrześcijan.

„Na temat dostępu do Biblii na świecie krąży wiele nieporozumień, jednak Bible Access List pokazuje, jak złożone i wielowymiarowe jest to zagadnienie” – powiedział Ken Bitgood, założyciel i dyrektor generalny Digital Bible Society, jednej z organizacji współtworzących inicjatywę. – „Nieograniczony dostęp do Biblii nie jest standardem obowiązującym wszędzie.”

Bible Restrictions List („Lista restrykcji dotyczących Biblii”) mierzy bariery takie jak zakazy rządowe, działalność ekstremistyczna czy czynniki społeczno-ekonomiczne utrudniające dystrybucję Pisma Świętego. Z kolei Bible Shortage List („Lista niedoborów Biblii”) szacuje liczbę chrześcijan, którzy pragną posiadać Biblię, lecz nie byli w stanie jej zdobyć.

Mapa opublikowana przez Bible Access Initiative pokazuje kraje o największych brakach – wśród nich Demokratyczną Republikę Konga, Nigerię, Etiopię, Indie i Chiny – gdzie miliony chrześcijan wciąż czekają na swój egzemplarz Pisma.

„Trwa współczesny głód – nie z powodu obojętności, lecz dlatego, że istnieją przeszkody uniemożliwiające ludziom dostęp do Biblii” – powiedział Wybo Nicolai, współtwórca raportu. – „Wielu nigdy nie widziało Biblii w swoim języku, w preferowanym formacie lub w cenie, na którą ich stać.”

Zastosowana metodologia łączy dane ilościowe, badania ankietowe i weryfikację ekspercką, aby ocenić, jak prześladowania, ubóstwo, niestabilność polityczna i przymusowe przesiedlenia ograniczają dostęp do Pisma Świętego. Wyniki podkreślają, że rozwiązania muszą być dostosowane do każdego kraju i społeczności.

„Nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie problemu dostępu do Biblii na świecie” – zaznaczył Jaap van Bezooijen, który nadzorował badania. – „Narzędzia cyfrowe są częścią odpowiedzi, ale dla wielu – zwłaszcza ubogich, pozbawionych dostępu do Internetu lub żyjących pod nadzorem – drukowane i dźwiękowe wersje Biblii pozostają niezbędne.”

Inicjatywa Bible Access Initiative została powołana przez organizacje Open Doors International i Digital Bible Society, by dostarczać rzetelnych danych Kościołom i organizacjom misyjnym. Partnerami kierującymi projektem w 2025 roku są: Digital Bible Society, Frontlines International oraz Bible League International, przy wsparciu m.in. Biblica, Bible League Canada, OneHope i innych organizacji.

Pełny raport, zawierający szczegółowe profile krajów i mapy, jest dostępny na stronie bibleaccesslist.org.

Źródło: Christian Daily

