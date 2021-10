10 typów mężczyzn, z którymi chrześcijanki nie powinny się wiązać

Wraz z żoną wychowaliśmy cztery córki. Co więcej, obyło się bez gigantycznych awantur. Trzy z nich wyszły już za mąż, a my uwielbiamy naszych zięciów! Gołym okiem widać, że Bóg dokładnie wybrał partnerów dla naszych córek, tak, aby pasowali do nich pod względem temperamentów i osobowości.

Od zawsze wierzyłem, że Bóg naprawdę umie swatać ludzi. Skoro udało Mu się z moimi córkami, to na pewno może pomóc też tobie.

Mam wiele znajomych, które bardzo chciałyby znaleźć właściwego faceta. Niektóre mówią, że w ich kościołach nie ma zbyt dużego wyboru, więc zaczęły randkować przez internet. Inne poddały się, zastanawiając się, czy gdzieś na świecie są jeszcze sympatyczni i wolni chrześcijanie. Są też takie, które zaczęły rozmyślać nad obniżeniem poprzeczki, byleby tylko znaleźć partnera.

Moja rada zawsze jest taka sama – nie wybieraj niczego gorszego, niż najlepsza oferta od Boga. Już zbyt wiele chrześcijanek skończyło z mężczyznami przypominającymi Izmaela i przez niecierpliwość nieszczęśliwie wyszło za mąż. Proszę, przyjmij moją ojcowską radę: lepiej będzie ci samej, niż z niewłaściwym facetem!

A skoro o „niewłaściwych facetach” mowa, oto 10 typów mężczyzn, od których lepiej trzymać się z daleka, szukając męża.

1. Niewierzący

Zapisz sobie fragment 2 Kor 6:14 na karteczce i przyczep w widocznym miejscu. Chodzi o słowa „Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?”. To nie jest przestarzała zasada religijna. Właśnie takie słowa kieruje dziś do ciebie Bóg.

Nie pozwól, żeby urok, wygląd czy sukces finansowy mężczyzny (ani jego chęć pójścia z tobą do kościoła) sprawiły, że pójdziesz na ustępstwa w kwestiach, które wiesz, że są właściwe. „Misjonarskie randkowanie” nigdy nie jest dobrym pomysłem. Jeśli mężczyzna nie jest ponownie narodzonym chrześcijaninem, wykreśl go ze swojej listy. Nie jest dla ciebie właściwy. Nie spotkałem jeszcze chrześcijanki, która nie żałowałaby, że wyszła za niewierzącego.

2. Kłamca

Jeśli odkryjesz, że mężczyzna, z którym randkujesz, kłamie w kwestii swojej przeszłości lub że wciąż ma przed tobą sekrety, uciekaj. Małżeństwo musi być zbudowane na fundamencie zaufania. Jeśli on nie jest z Tobą szczery, zerwij z nim, zanim okłamie cię po raz kolejny.

3. Playboy

Chciałbym móc powiedzieć, że jeśli spotykasz w kościele miłego faceta, to możesz śmiało założyć, że żyje w czystości seksualnej. Dziś nie jest to prawda. Słyszałem okropne historie o singlach, którzy w niedzielę służą w zespole uwielbieniowym, a w ciągu tygodnia zamieniają się w podrywaczy. Jeśli wyjdziesz za mężczyznę, który sypiał z wieloma kobietami przed waszym ślubem, możesz mieć pewność, że po ślubie nic się nie zmieni.

4. Ojciec-ignorant

Wielu porządnych chrześcijan doświadczyło niepowodzeń w małżeństwie. Od rozwodu wielu z nich doświadczyło też odbudowania przez Ducha Świętego, w związku z czym chcą ponownie się ożenić. Drugie małżeństwa mogą być bardzo szczęśliwe. Jeśli jednak dowiesz się, że mężczyzna, z którym się spotykasz, nie troszczy się o dzieci z poprzedniego związku, to właśnie odkryłaś jego ogromną wadę. Mężczyzna, który nie bierze odpowiedzialności za swoje błędy z przeszłości i nie wspiera dzieci z poprzedniego małżeństwa nie będzie podchodził odpowiedzialnie także do ciebie.

5. Uzależniony

Członkowie kościołów, którzy są uzależnieni od alkoholu lub narkotyków, nauczyli się ukrywać swoje problemy. Jednak zapewniam, że nie chcesz dowiedzieć się w trakcie miesiąca miodowego, że twój wybranek ma problem z uzależnieniem. Nigdy nie wychodź za mężczyznę, który nie szuka pomocy, aby wyjść z nałogu. Powiedz mu, żeby zgłosił się do profesjonalisty i odejdź. Nie wchodź w relację współzależną, w której twój partner twierdzi, że potrzebuje cię, aby trwać w trzeźwości. Nie możesz go naprawić.

6. Leń

Mam przyjaciółkę, która po ślubie zdała sobie sprawę, że jej mąż nie ma żadnych planów, aby znaleźć stałe zatrudnienie. Opracował pewną strategię – siedział całymi dniami w domu, grając w gry, a jego żona-profesjonalistka pracowała i opłacała wszystkie rachunki. Jak powiedział Paweł do Tesaloniczan, „Kto nie chce pracować, niech też nie je!” (2 Tes 3:10). Ma tu zastosowanie ta sama zasada – jeśli mężczyzna nie chce pracować, nie zasługuje, aby się z Tobą ożenić.

7. Narcyz

Mam szczerą nadzieję, że trafisz na przystojnego faceta. Ale uwaga: jeśli twój chłopak spędza sześć godzin dziennie na siłowni i regularnie wstawia na Facebooka zdjęcia swojego bicepsa, masz problem. Nie wiąż się z wpatrzonym w siebie mężczyzną. Być może jest uroczy, ale facet, który jest zaabsorbowany swoim wyglądem i swoimi potrzebami, nie będzie w stanie kochać cię tak, jak Chrystus kocha kościół (Ef 5:25). Mężczyzna, który wciąż patrzy na siebie w lustrze, nie będzie zauważać ciebie.

8. Agresor

Mężczyźni stosujący przemoc nie są w stanie kontrolować swojego gniewu. Jeśli twój chłopak ma tendencję do wybuchania, czy to przy tobie, czy przy innych, nie próbuj usprawiedliwiać jego zachowania. Ma problem, a jeśli za niego wyjdziesz, codziennie będziesz musiała stąpać po polu minowym, uważając, by go nie zdenerwować. Mężczyźni, których przepełnia złość, ranią kobiety – słownie, a czasem fizycznie. Poszukaj kogoś delikatnego.

9. Dorosłe dziecko

Może i jestem staroświecki, ale nabieram podejrzeń, kiedy widzę faceta, który w wieku 35 lat wciąż mieszka z rodzicami. Jeśli jego matka wciąż za niego gotuje, sprząta i prasuje, możesz być pewna, że emocjonalnie utknął w przeszłości. Jeśli myślisz, że dasz radę być żoną mężczyzny, który nie dorósł, prosisz się o kłopoty. Wycofaj się, a jako koleżanka zachęć go do znalezienia mentora, który pomoże mu dojrzeć.

10. Kontrolujący

Niektórzy chrześcijanie wierzą, że w małżeństwie chodzi o wyższość mężczyzny nad kobietą. Mogą cytować Pismo i brzmieć, jakby byli bardzo uduchowieni. Mimo to za fasadą autorytetu męża kryją się niepewność i duma, które mogą przemienić się w przemoc duchową. W 1 P 3:7 czytamy, że mężowie mają traktować żony jako równe partnerki. Jeśli mężczyzna, z którym randkujesz, mówi do ciebie z poczuciem wyższości, wypowiada się niepochlebnie o kobietach lub próbuje stłumić twoje duchowe dary, wycofaj się jak najszybciej. Zależy mu na władzy. Kobiety, które wychodzą za religijnych maniaków kontroli, często ostatecznie doświadczają potwornej depresji.

Jeśli jesteś Bożą kobietą, nie porzucaj swoich darów duchowych, wychodząc za mężczyznę, który na ciebie nie zasługuje. Zamiast tego poczekaj na kogoś, kto oddał życie Jezusowi.

Autor: J. Lee Grady

Źródło: Charisma Magazine

Użyte za zgodą charismanews.com