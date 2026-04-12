10 przestępstw dziennie przeciwko kościołom w Wielkiej Brytanii

W 2025 roku na terenie Wielkiej Brytanii odnotowano 3 809 przestępstw wymierzonych w kościoły i miejsca kultu – wynika z raportu Countryside Alliance. Obejmuje to m.in. kradzieże, włamania, akty wandalizmu, zniszczenia oraz przypadki przemocy. Średnio dochodziło do 10 takich zdarzeń dziennie.

Najwięcej incydentów stanowiły kradzieże i włamania (1 619), następnie zniszczenia, w tym podpalenia (1 018), oraz akty przemocy (1 000). Dane pochodzą z wniosków o dostęp do informacji publicznej skierowanych do 45 jednostek policji – odpowiedzi udzieliło 37 z nich, co oznacza, że rzeczywista skala problemu może być większa.

Najbardziej dotkniętym regionem był Londyn (561 przypadków), dalej West Yorkshire (445) i Greater Manchester (172).

Przedstawiciele Countryside Alliance ostrzegają, że świątynie są łatwym celem dla przestępców, a jednocześnie odgrywają kluczową rolę społeczną, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Organizacja wskazuje też na spadające finansowanie i wprowadzenie VAT na remonty kościołów, co dodatkowo obciąża parafie.

Wśród odnotowanych zdarzeń znalazły się m.in. kradzież zabytkowych sreber o wartości 25 tys. funtów w Hertfordshire oraz zniszczenie historycznych witraży w Nottinghamshire.

National Churches Trust podkreśla, że brak wsparcia dla wolontariuszy i utrudniony dostęp do funduszy zwiększają podatność obiektów na przestępczość. Policja apeluje o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, nawet drobnych, szczególnie w przypadku odizolowanych świątyń i zabytków.

Źródło opr.: Christian Today