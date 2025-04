10 milionów istnień ludzkich straconych w wyniku aborcji w Wielkiej Brytanii

Pamiętając o ponad 10 milionach istnień ludzkich straconych w wyniku aborcji w Wielkiej Brytanii.

W niedzielę minęła smutna rocznica – 57 lat od wprowadzenia ustawy aborcyjnej w Wielkiej Brytanii w 1968 roku.

W ciągu kolejnych dziesięcioleci zabiegi aborcyjne pochłonęły życie około 10 741 486 nienarodzonych dzieci w całym kraju.

Z najnowszych danych wynika, że obecny wskaźnik aborcji oznacza śmierć jednego dziecka co około dwie minuty, co przekłada się na 31 zabitych dzieci na godzinę.

Nowe statystyki wskazują, że liczba aborcji osiągnęła najwyższy poziom w historii.

W Anglii i Walii w 2022 roku odnotowano 252 122 aborcje, co stanowi rekordowy wynik.

W Szkocji w 2023 roku zarejestrowano 18 207 przypadków przerwania ciąży, a w Irlandii Północnej liczba aborcji wzrosła o 23,53%, osiągając 2168 przypadków do końca marca 2023 roku.

Ogromny wzrost wskaźnika aborcji w Anglii i Walii zbiegł się w czasie z wprowadzeniem usług aborcyjnych „do samodzielnego wykonania w domu”, które zaczęły funkcjonować w marcu 2020 roku.

Od momentu ich wprowadzenia pojawiło się wiele niepokojących kwestii.

Oficjalne statystyki Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej potwierdzają, że w 2022 roku liczba aborcji w Anglii i Walii wzrosła o 37 253 w porównaniu z rokiem 2021, co stanowi największy roczny wzrost w historii.

Catherine Robinson, rzeczniczka Right To Life UK, wyraziła zaniepokojenie tą tendencją, stwierdzając: „Brytyjskie prawo aborcyjne zawodzi zarówno kobiety, jak i nienarodzone dzieci. To narodowa tragedia, że od czasu wejścia w życie ustawy aborcyjnej z 1967 r. stracono 10 741 486 istnień ludzkich, z których każde było wyjątkową i cenną istotą ludzką, której odmówiono prawa do życia.

Każda z tych aborcji stanowi zbiorową porażkę naszego społeczeństwa w zakresie ochrony życia dzieci w łonie matki oraz nieudzielenia pełnego wsparcia kobietom w nieplanowanej ciąży”.

Opinia publiczna również wydaje się skłaniać ku większej ochronie nienarodzonych dzieci i zwiększeniu pomocy dla matek w nieplanowanej ciąży.

Badania pokazują, że tylko 1% społeczeństwa popiera dostępność aborcji do momentu porodu, podczas gdy 70% kobiet opowiada się za skróceniem terminu aborcji do 20. tygodnia ciąży.

Robinson wezwała ludzi, aby tę rocznicę upamiętnili nie tylko refleksją, ale także działaniem: „Chociaż możemy zatrzymać się, aby upamiętnić tę tragedię, dzień ten jest również wezwaniem do działania dla ludzi w całym kraju, aby ponowić wysiłki i zrobić wszystko, co w ich mocy, aby w przyszłości uratować więcej istnień ludzkich przed aborcją”.

Zachęciła obywateli do kontaktowania się z posłami w celu poparcia silniejszej ochrony nienarodzonych dzieci, do wolontariatu w ośrodkach wsparcia dla kobiet w ciąży oraz do udziału w szerszych inicjatywach pro-life: „Dzięki proaktywności i podejmowaniu działań każdy z nas może przyczynić się do budowania pro-life narodu, w którym chronimy i bronimy prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Autor: Obianuju Mbah

Źródło: Christian Today