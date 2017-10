1 Ogólnopolski Festiwal Gospelownia

Utwory pełne radości i spontaniczności rozbrzmiewają na scenach Poznania i wielu miast Polski już od wielu lat. Przy tej muzyce nie można spokojnie usiedzieć w ławce. Muzyka GOSPEL porywa do tańca, do wspólnego śpiewania i uwielbiania Boga, nawet tych, którzy nie mieli z nim wcześniej „po drodze”. Ta muzyka zaraża każdego.

Jesienią w Poznaniu świętowane będzie szczególne wydarzenie Gospel – XX-lecie chóru Gospel Joy oraz XV Poznańskie Warsztaty Gospel, pod nazwą :

GOSPELOWNIA, czyli pierwsza edycja Ogólnopolskiego Festiwalu już w ostatni weekend listopada w Poznaniu.

Dlaczego taka nazwa? „Wyszła” spontanicznie, kiedy Ekipa organizacyjna zgromadzona pod szyldem Gospel Joy zebrała się na spotkaniu strategicznym. Może warto otworzyć formułę Warsztatów Gospel i dodać konkurs chórów? Pytanie zadała prawdopodobnie Oleńka Rogala – filar organizacyjny Warsztatów. Doświadczenie pokazuje, że chór szlifuje się właśnie wtedy, kiedy robi to, do czego został powołany – czyli wychodzi z sali prób i śpiewa na scenie. Nie ma wzrostu bez wyzwań i właśnie takie stawia udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach. Tak więc połączenie słów „Gospel” i „hurtownia” dobrze się zgrały – wizją jest, aby powstawało jak najwięcej chórów, aby rosły i muzycznie zalały Polskę. Bo kto śpiewa, ten dwa razy się modli.

Konkurs chórów rozpocznie się w piątek w okolicach południa.

W Jury zasiądą dyrygent i członkowie brytyjskiego chóru UP Mass Choir, bardziej znani z występu w Britain Got Talent jako Gospel Singers Incognito. Peter George, Emma O’Connor oraz Josie Nugent to zarówno doświadczeni wokaliści, jak i nauczyciele śpiewu, więc liczymy na to, że dobrze wpiszą się w polski gospel. Wesprze ich w tym Agnieszka „Baca” Górska-Tomaszewska – dyrygentka chóru Gospel Joy.

W sobotę i niedzielę do tej radosnej czwórki dołączy David Daniel – jeden z najbardziej zasłużonych dla naszego kraju angielskich instruktorów. Jak sam mówi – kocha Polskę i uwielbia do niej przyjeżdżać. Był na jednych z pierwszych poznańskich warsztatów i bardzo często jeździ z Gospel Joy po Polsce, aby organizować warsztaty w mniejszych miejscowościach. Wszyscy instruktorzy wspólnie poprowadzą ponad 250 osobowy tłum w trzygłosowej harmonii. Gospelownia zakończy się koncertem finałowym, na którym oprócz koncertu wykonanego przez chór warsztatowy, wystąpi również zwycięski chór z piątkowego konkursu.

W sobotę wieczorem natomiast, również w ramach Festiwalu

– chór Gospel Joy przygotował prawdziwą ucztę, której zawartość jest owiana tajemnicą. Zwiastun został wypuszczony w połowie września i nosi tytuł „Napełniaj mnie”. Na singlu występuje Natalia Niemen i zachwyca interpretacją utworu kanadyjskiego producenta, Coreya Butlera. A to dopiero początek.

Gospel jest muzyką, obok której nie można przejść obojętnie. Wielu uczestników wraca każdego roku, mówiąc, że czekają na ten weekend, aby móc znów poczuć szczególną atmosferę tego wydarzenia. Dotyka ich to, że mogą stać ramię w ramię z ludźmi z całej Polski i śpiewać na chwałę Boga. I choć pochodzą z różnych miejsc, mają różne doświadczenia i często są w różnym wieku – wspólnie stwarzają coś niesamowitego, co zostaje w pamięci na długie lata.

GOSPELOWNIA

• 24 listopada – konkurs chórów

• 25-26 listopada – XV Poznańskie Warsztaty Gospel

• 25 listopada – koncert Gospel Joy

• 26 listopada – koncert Finałowy Warsztatów Gospel oraz laureata Konkursu

• 26 listopada – Warsztaty Gospel dla dzieci

Projekt GOSPELOWNIA jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa oraz Urząd Miasta Poznania

Zapisy i więcej informacji na www.gospeljoy.pl w zakładce Warsztaty