Wiadomości z Izraela (3.02.2017)

ŚWIAT PAMIĘTA O HOLOCAUŚCIE – W ostatni piątek 27 stycznia wspominano od ONZ po Izrael i jeszcze dalej 6 milionów Żydów i około 2 milionów chrześcijan, Sinti i Roma oraz o ludziach kalekich, których naziści systematycznie mordowali. Przed 72 laty, a więc w 1945 roku został wyzwolony największy niemiecki obóz koncentracyjny Oświęcim-Brzezinka. Izraelski premier Benjamin Netanjahu z tej okazji przemawiał w centrum pamięci Yad Vashem. ”W zaledwie w kilka lat zgładzono sześć milionów osób z naszego ludu, dosłownie zostali spaleni. Moce zła stworzyły maszynerię dla masowych mordów. Kiedy wspominamy ofiary tych zbrodni nie możemy zapomnieć o powodach tej katastrofy: nienasyconą nienawiść do narodu Żydowskiego. Ta nienawiść swoją kulminację znalazła w mordzie, ale zaczęła się od nietolerancji” – stwierdził premier. Ostrzegł, że antysemityzm, który napędzał Holokaust ciągle jeszcze istnieje, a w niektórych miejscach jeszcze wzrasta. „Holokaust jest dzięki Bogu poza nami, ale nie nienawiść i nietolerancja, która była jego podłożem nadal istnieje. Antysemityzm jest najstarszą nienawiścią na świecie odżywa znów na oświeconym Zachodzie. Widać to w największych miastach Europy. Nie do wiary. Tylko niektórzy z nas przed kilku laty mogli się tego spodziewać”. (Kehila News) Proszę módlcie się nadal przeciw nienawiści i przemocy wobec Izraela i narodu żydowskiego. Niech wasz głos będzie słyszany i módlcie się z innymi ludźmi, w małych czy większych grupach razem, np. na uniwersytetach czy w mediach społecznościowych.

MODLITWA ZA TYCH KTÓRZY PRZESZLI HOLOCAUST– Holocaust, zwany też Shoah trwał od 30.01.1933r, kiedy Hitler wybrany został kanclerzem Rzeszy, do 8.05.1943 roku. Potem ci z Auschwitz, Buchenwald i innych obozów musieli dać sobie radę z tym, co przeżyli. Nie dawano im prawie w ogóle jedzenia, byli torturowani, musieli pracować niewolniczo, byli bici i zmuszani do nieludzkich eksperymentów medycznych. Do dzisiaj starsi z tych obozów cierpią jeszcze skutki duchowych i cielesnych tortur. Ich dzieci mają w wielu przypadkach do dziś traumy i blizny z powodu załamania emocjonalnego i duchowego ich rodziców. (JNN) – Proszę módlcie się jeszcze o tych dotkniętych ludzi.

DATKI DLA OFIAR HOLOKAUSTU – Z W Izraelu żyje jeszcze ok. 189.000 tych którzy przeżyli Holokaust, wielu w najuboższych warunkach. Ich rany z Holokaustu jeszcze nie są zagojone. Są już sędziwymi ludźmi. Chcemy Was gorąco prosić pamiętać o tych ludziach i udzielić im finansowego wsparcia. My z WdI pomagamy im cotygodniowymi paczkami żywnościowymi, prezentujemy im też inne artykuły codziennego użytku a także meble i urządzenia medyczne. Dziękujemy z góry za wasze datki i modlitwy.

„PAMIĘTAMY“ – Ponad 200.000 ludzi z całego świata w dzień pamięci o Holokauście zrobili sobie zdjęcie umieszczając w sieci. Trzymają przy tym plakat z napisem w różnych językach: „Pamiętamy”. Inicjatywa tego rozpoczęła się przed dwoma tygodniami i to przez Światowy Kongres Żydowski. Przyłączyło się wiele osób z tych co przeżyli Holokaust, aktorzy, czołowi politycy jak np. amerykański Senator Chuck Schumer, albański Minister Spraw Zagranicznych Ditmir Bushati i członkowie komisji UE. „Antysemityzm jest dzisiaj silniejszy jak kiedykolwiek przedtem, od czasu zakończenia wojny. Udawana świętoszkowatość i dyskryminacja pokazują swoje nienawistne oblicza na całym świecie” – powiedział Robert Singer, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów. „Dlatego musimy wspólnie oświadczyć, że pamiętamy. Celem jest osiągnięcie tych którzy niewiele wiedzą o Holokauście, lub tych którzy całkowicie mu zaprzeczają. Chcemy przypomnieć światu horror bo może się powtórzyć. Przez media społecznościowe chcemy dotrzeć do przyszłych pokoleń, bo wkrótce to oni będą ponosić odpowiedzialność za przekazywanie historii i zapewnienie, że ludzkość jej nie zapomni”. (JTA)

SEKRETARZ GENERALNY ONZ OKREŚLA WZGÓRZE ŚWIĄTYNNE JAKO OJCZYZNĘ ŻYDOWSKIEJ ŚWIĄTYNI. PA ZĄDA PRZEPROSIN – Przedstawiciel tzw. autonomii palestyńskiej (PA) żąda przeprosin od nowego Sekretarza Generalnego ONZ, Antonio Guterresa, za jego zdanie, w którym wyjaśnia, że „jest całkowicie jasne, że świątynia zburzona przez Rzymian była żydowską świątynią”. Poza tym Guteres w poprzednim weekendzie powiedział radiu izraelskiemu, że nikt nie może zaprzeczać, że Jerozolima jest świętym miejscem trzech religii w tym judaizmu. W niedzielę 29 stycznia Adnan al-Husseini, minister PA ds. Jerozolimy, stwierdził, że Gutteres zignorował postanowienie UNESCO według którego meczet Al-Aqsa my wyłącznie islamskie korzenie. W ten sposób Gutteres przekczył swoje dyplomatyczne i humanitarne zwyczaje jako Sekretarz Generalny. Dlatego musi on przeprosić lud „palestyński”. Gutteres oświadczył w radiu Izrael, że nie będzie podejmował żadnej nowej inicjatywy pokojowej. Wierzy jednak w rozwiązanie dwóch państw dla dwóch narodów i jest gotów pomagać podczas procesu pokojowego, jeżeli zostanie o to poproszony.” (JTA) To szef ONZ zrobił dobrze: zna zatem parę podstawowych faktów o historii Żydów i Jerozolimy.

ZBRODNIARZE NAZISTOWSCY JESZCZE NA WOLNOŚCI – Setki, jeśli nie tysiące nazistów z podejrzaną przeszłością są nadal na wolności. Potwierdził to jeden z ekspertów w dzień pamięci o Holocauście. Efraim Zuroff oczekuje, że w najbliższych latach skazanych zostanie ich spora grupa, nawet jeśli mają 90 lat lub więcej. Dodał jednak, że wielu z nich uniknie jakiejkolwiek kary, bo wiele krajów nie chce wracać do przeszłości. Od 2001 roku skazanych zostało 104 nazistów. Między kwietniem 2015 a marcem 2016 doszło tylko do jednego skazania, zapoczątkowane zostało postępowanie w dwóch przypadkach. Z powodu zmiany przepisów prawa w Niemczech ma on nadzieję, że w następnych latach dojdzie jeszcze kilka przypadków. Teraz sądzeni będą nie tylko ci którzy wykonywali wyroki śmierci, ale i ci, którzy pracowali w obozach. Chwali Niemcy, ale Ukraina, Szwecja i Norwegia nie interesuje się takimi przypadkami, Zurrof podkreślił, że to wyścig z czasem zanim umrą podejrzani. Próba światowego ścigania nazistów nie powiodła się. (Arutz 7)

ANTYSEMITYZM W NIEMIECKICH PODRĘCZNIKACH – 26.1.2017 o wybaczenie prosiło wydawnictwo Klett-Verlag za antysemickie przedstawienie kryzysu europejskiego w jednym z tekstów. (To podręcznik o polityce.) Szkołom wydawnictwo wyśle wklejkę do skorygowania. Kolejne podręczniki z powodu kardynalnych błędów nie będą dystrybułowane. Klett-Verlag powiedział Philippowi Frohn, który pisze do czasopisma Vice, że to był godny ubolewania błąd, który skorygowany zostanie w następnym wydaniu (który wyjdzie dopiero za kilka lat!) W ilustracji widać monetę Euro, która wygląda jak Pac-Man i chce skonsumowań Europę, za tym jest symbol ze słowami „Bank Rotschilda”. Wydźwięk jest taki, że bank, który od lat jest rodzinnym biznesem kontroluje świat dla własnych celów: jest to typowa antysemicka teoria spiskowa. „Przekaz dla uczniów jest taki: siłą sprawczą wszystkich afer na świecie jest jeden z banków. Z żydowskich banków” – dodał. W tym podręczniku polityki rysunki wykonywał słynny amerykański ilustrator David Dees. Jego prace w 2008 roku Liga Przeciw Zniesławieniu (ADL)oceniła jako antysemickie i spiskowe. Według ADL Dees pisze na własnej stronie internetowej mając nadzieję, że pobudzi ludzi do reakcji, zwłaszcza przeciw elitom, które dążą do rządu światowego. Nowsze rysunki pokazują Trumpa z łańcuchem na szyi, zawieszką banku centralnego i gwiazdą Dawida. (JTA) Od 2012 roku aż do dzisiaj i aż do ukazania się nowego wydania setki tysięcy niemieckich dzieci będą oglądały te ilustracje. Nie tylko PA szuka destruktywnych materiałów w podręcznikach. Proszę módlcie się o większe kary dla antysemickich fałszerzy historii. Klaps w rękę nie wystarczy.

I wtedy wszystkie narody ujrzą sprawiedliwość, a wszyscy królowie twoja pochwałę. I będą cię nazywać twym nowym imieniem, które wypowiedzą usta samego Pana.- Izajasz 62,2

