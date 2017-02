Pakistan: Nastolatka uciekła porywaczom

Sara (imię zmienione) została porwana siedem miesięcy temu przez swoich sąsiadów, bojowników muzułmańskich, którzy najpierw zaprosili ją na posiłek, a potem uprowadzili. Przez długi czas była więziona i torturowana. W niewoli dziewczyna zaszła w ciążę.

Na szczęście Sarze udało się uciec i powrócić do swojej rodziny. Obecnie znalazła schronienie w domu opieki prowadzonym przez The Voice of the Martyrs, ponieważ pozostawanie u rodziców nie byłoby dla niej bezpieczne.

Prośmy Boga, aby wylał swą uzdrawiającą miłość na Sarę i pocieszył ją (Ap 21,4). Módlmy się, aby sprawiedliwość została oddana Sarze i jej rodzinie, a także wszystkim chrześcijanom w Pakistanie, którzy cierpią prześladowania z powodu swojej wiary. Oby zmieniło się w tym kraju traktowanie przedstawicieli mniejszości religijnych, którzy są uważani za obywateli drugiej kategorii.

Źródło: Release International

za Głos Prześladowanych Chrześcijan