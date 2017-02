Opowieść o Zbawicielu

Oglądając ten film mamy wrażenie, że nic z Ewangelii wg Św. Jana nie zostało ujęte ani też dodane. Historia ukazana jest w taki sposób, w jaki wydarzyła się naprawdę. – Movieguide, Ted Baehr

Pod koniec I wieku, uczeń Jan opowiedział historię Jezusa Chrystusa i Jego sporów ze starszyzną żydowską. Ewangelia św. Jana została spisana na podstawie wspomnień jego zaufanych uczniów, prawdopodobnie po upływie dwóch pokoleń po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa. Wydarzenia opisane w ewangelii św. Jana rozegrały się w burzliwych politycznie czasach, kiedy Jerozolima i tereny z nią sąsiadujące, znajdowały się pod kontrolą Cesarstwa Rzymskiego. Pod rządami Rzymian, autonomia i prawa polityczne Żydów były ograniczone, lecz cieszyli się oni sporą dozą wolności religijnej. Żydzi przestrzegali pewnych ogólnie uznanych zasad religijnych, ale nie było zgody co do interpretacji Tory czy stosunku wobec rzymskiego zwierzchnictwa. Na tym tle powstała między Jezusem a faryzeuszami rywalizacja o zdobycie zwolenników wśród Żydów.

Film zrobiony z ogromnym rozmachem, do którego zostali zaangażowani najwięksi aktorzy teatralni. Opowiada historię życia Jezusa Chrystusa widzianą oczami naocznego świadka – św. Jana. Zarówno scenarzysta, jak i reżyser dołożyli ogromnych starań do tego, by film był jak najbardziej autentyczny i bliski temu, co wydarzyło się naprawdę. Nawet muzyka bazuje na instrumentach, które były używane w czasach, w których rozgrywa się akcja.

Film zdobył już uznanie nie tylko widzów, ale i krytyki m.in. w USA i Kanadzie. Jego premiera odbyła się blisko Pasji Mela Gibsona i oba filmy nie uniknęły oczywiście porównania. Trudno jest mówić o tym, który z obrazów został zwycięzcą dyskusji. Każdy z nich ma swoich gorących zwolenników, przy czym Pasja wydaje się być zdecydowanie bardziej kontrowersyjnym filmem.

Dane techniczne:

Czas trwania 180 minut

Reżyseria Philip Saville

Scenariusz John Goldsmith

Muzyka Jeff Danna

Zdjęcia Mirosław Baszak

Scenografia Don Taylor

Premiera: 18 marca 2005 (Polska) 11 września 2003 (świat)

Obsada

Christopher Plummer – Narrator

Henry Ian Cusick – Jezus Chrystus

Stuart Bunce – Święty Jan

Daniel Kash – Święty Piotr

Stephen Russell – Poncjusz Piłat

Alan Van Sprang – Judasz Iskariota

Diana Berriman – Maria z Nazaretu

Richard Lintern – Faryzeusz

Scott Handy – Jan Chrzciciel

Lynsey Baxter – Maria Magdalena

i inni

Wersja polska

Wersja polska: STUDIO SONORIA

Reżyseria: Ilona Kuśmierska

Dialogi na podstawie „Biblii Tysiąclecia”: Joanna Kuryłko

Konsultacja: ksiądz prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Dźwięk: Sebastian Kaliński

Montaż: Filip Różański, Sebastian Kaliński

Kierownictwo produkcji: Dorota Suske

W wersji polskiej udział wzięli:

Adam Ferency – Narrator

Tomasz Steciuk – Jezus Chrystus

Janusz Bukowski – Faryzeusz

Jarosław Boberek – Święty Piotr

Adam Bauman – Jan Chrzciciel

Krzysztof Strużycki – Święty Jan

Mirosław Zbrojewicz – Poncjusz Piłat

Jacek Bursztynowicz – Ślepiec

Cezary Nowak – Święty Andrzej

Rafał Walentowicz – Święty Filip

Robert Tondera – Natanel

Janusz Wituch – Święty Tomasz

Elżbieta Kijowska – Samarytanka

Jolanta Wilk – Maria Magdalena

Elżbieta Gaertner – Maria z Nazaretu

i inni

Tytuł: Opowieść o Zbawicielu