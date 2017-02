Zainspiruj się przykładem Estery – kobiety dobrego wpływu, która przezwyciężyła ograniczenia i przyniosła wyzwolenie.

Biblijna Estera była gotowa ryzykować życie, aby zobaczyć wybawienie rodaków i wypełnić Boży plan. Jej historia jest niezwykłym przykładem na to, że Bóg ma plan dla każdego. Estera odpowiedziała na Boże powołanie, została oczyszczona, przygotowana i pozycjonowana. To wszystko dało jej możliwość zmiany dekretu, który skazywał jej naród na śmierć. Nowy dekret, który wydała, przywrócił jej rodakom prawo do obrony siebie, swoich rodzin i wszystkiego, co posiadali.

Podobnie jak w czasach biblijnych Bóg dzisiaj pozycjonuje kobiety i daje im możliwość oddziaływania na kulturę w celu poszerzania Jego Królestwa. W książce Namaszczenie Estery znajdziesz klucze do tego, jak:

odkryć miejsce twojego wpływu

znaleźć Bożą przychylność dla twoich zleceń

kroczyć w odwadze w twoim powołaniu

panować berłem modlitwy i postu

i wiele więcej!

Historia Estery może być twoją historią. Bez względu na to, skąd pochodzisz, albo jakimi umiejętnościami i talentami dysponujesz – jeżeli pozwolisz działać Bogu, On wprowadzi cię w nowe miejsce, skąd z twojego życia popłynie chwała dla Niego!

Dane:

Wydanie: 1, 2017

Oprawa: miękka

Liczba stron: 140

Format: 14 x 21 cm

Wydawca: Wydawnictwo Koinonia

O autorze

Michelle McClain-Walters odwiedziła ponad czterdzieści krajów, w których prowadziła szkoły prorocze, dzięki którym tysiące osób uczyło się słuchania Bożego głosu. Jest autorką książki The Prophetic Advantage. Obecnie sprawuje funkcję dyrektora Służby Modlitewnej w Kościele Crusaders Church pod przywództwem Johna Eckhardta. Mieszka w Chicago razem z mężem Floydem i córką Eboni.

Tytuł: Namaszczenie Estery

SPIS TREŚCI

Wstęp

ZOSTAŁAŚ STWORZONA DO CZEGOŚ WIĘCEJ

Rozdział 1

PRZENIESIONA: Z TRAUMY DO ZWYCIĘSTWA

Rozdział 2

PRZYCHYLNOŚĆ NAD TWOIM POWOŁANIEM

Rozdział 3

SIŁA TWOICH PERFUM

Rozdział 4

PRZEBUDZONA DO PRZEZNACZENIA

Rozdział 5

RZĄDŹ I PANUJ BERŁEM MODLITWY I POSTU

Rozdział 6

UWOLNIENIE OD DUCHA SIEROCTWA

Rozdział 7

KROCZYĆ W ŚMIAŁOŚCI I ODWADZE

Rozdział 8

NAPISAĆ DEKRET NA NOWO

Rozdział 9

PRACA ZESPOŁOWA A PRACA MARZEŃ

Rozdział 10

PRZEZNACZONA DO WYWIERANIA WPŁYWU

PRZYPISY