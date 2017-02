Indie: Krwotok mózgu po wielu godzinach przesłuchań

Chrześcijanin oskarżony z powodu dystrybucji Biblii

21 stycznia chrześcijan z Indii K.A. Swamy został zgłoszony na policję przez rozgniewanych hindusów, ponieważ rozdawał Biblię. Wydarzenie miało miejsce w Hyderabad, stolicy stanu Telangana, na południu kraju. Od czasu umocnienia hinduskiego ruchu narodowego, które nastąpiło wraz z przejęciem władzy przez Narendrę Modisa w maju 2014 r., sytuacja chrześcijan w kraju stale się pogarsza.

Sześć godzin przesłuchania

47-letni profesor jednej z technicznych uczelni należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów – grupy chrześcijańskiej, która na całym świecie rozdaje darmowe Biblie. K.A. Swamy rozdawał je w pobliżu hinduskiej świątyni, co wzbudziło duże niezadowolenie u niektórych przechodniów. Zarzucili mu, że chciał nawracać ludzi ze świątyni na chrześcijaństwo i zaprowadzili go ostatecznie na policję. Był przesłuchiwany przez sześć godzin. Z pomocą chrześcijańskich przyjaciół wyszedł wprawdzie na wolność, jednak w drodze do domu poczuł się bardzo źle, ogromnie podskoczyło mu ciśnienie. Przyjaciele natychmiast zabrali go do szpitala. Lekarze stwierdzili, że przeszedł wylew krwi do mózgu. Od tego czasu przebywa w śpiączce.

Ewangelizacja zabroniona

Jego szwagier w rozmowie z World Watch Monitor powiedział, że Swamy już wielokrotnie słyszał groźby i był atakowany ze strony hinduskich ekstremistów. Hinduska nacjonalistyczna grupa Vishwa Hindu Parishad zebrała ponad 200 zdjęć mężczyzny podczas rozdawania Biblii i innych tekstów chrześcijańskich. Przedstawiono je na policji jako dowód, że Swamy ewangelizował bez zezwolenia.

W pięciu indyjskich stanach (Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Odisha/Orissa, Gujarat oraz Himachal Pradesh) obowiązuje tzw. „prawo przeciwko konwersji”. W innych stanach trwają dyskusje na ten temat. Oficjalnie prawo to ma zapobiegać nielegalnym działaniom takim jak oszustwo lub przymus prowadzący do zmiany religii. W rzeczywistości jednak jest ciągle stosowane do zwalczania chrześcijan.

„To bardzo ważne, aby hinduiści stanowili większość”

Dwóch członków parlamentu, którzy należą do hinduskiej nacjonalistycznej partii BJP, planowało w 2015 roku ustawę, która nawet całkowicie zabrania zmiany wiary z hinduizmu. Jeden z nich, Tarun Vijay, biorąc pod uwagę fakt, że liczba hinduistów w społeczeństwie wynosi po ostatnich wyliczeniach mniej niż 80 procent, powiedział: „Musimy poczynić kroki, aby zatrzymać ten rozwój. To bardzo ważne, aby hinduiści stanowili w kraju większość. Uważam, że przynależność religijna musi pozostać osobistym wyborem. Jednak w Indiach religia stała się narzędziem politycznym w rękach zagranicznych mocarstw, którzy celowo atakują hinduistów, by zniszczyć nasz naród. My natomiast musimy bronić interesów naszego kraju i wszystkich mniejszości w Indiach”.

Indie znajdują się obecnie na 15 miejscu Światowego Indeksu Prześladowań wśród krajów, gdzie wierzący są najbardziej uciskani. Wrogość i ataki ze strony ekstremistów doświadczają głównie chrześcijanie pochodzenia hinduistycznego lub osoby, które głoszą Ewangelię innym.

Prosimy, módlcie się za chrześcijan z Indii!

• Módlmy się o uzdrowienie dla K. A. Swamy. Pamiętajmy w modlitwie także o jego żonie Sujatha, która przechodzi teraz trudny czas.

• Módlmy się, aby prawo przeciwko konwersji nie było wykorzystywane wobec chrześcijan oraz aby zmiana religii z hinduizmu nie została całkowicie zabroniona.

• Prośmy Pana o ochronę dla chrześcijan w kraju, którzy są narażeni na coraz więcej ataków ze strony hinduskich ekstremistów.

Źródło Open Doors, World Watch Monitor

Tłumacz Alicja Gubernat