Etiopia: Niewinnie skazani chrześcijanie na wolności

Troje etiopskich chrześcijan: Tibebu Mekuria, Dawit Jemberu oraz Belete Tilahun, którzy zostali oskarżeni o podpalenie budynku jednego z kościołów prawosławnych, zostali uniewinnieni 13 stycznia i wypuszczeni na wolność 18 stycznia b.r. Mogą nareszcie być znowu ze swoimi rodzinami, po tym jak w 2014 r. zostali umieszczeni w więzieniu a później odbywał się ich długotrwały proces.

Niewinnie skazani

Kościół, którzy mężczyźni mieli zniszczyć, zlostał podpalony 16 maja 2014 r. w Gulema Iyesusm, 275 kilometrów na północ od Addis Abeba. Około miesiąc później aresztowano trzech mężczyzn i więziono ich aż do 18 stycznia 2017 r. Sąd skazał protestantów na dziewięć oraz osiem lat więzienia, chociaż starali się dowieść swojej niewinności i wielu świadków potwierdzało, że nie zatrzymywali się w czasie pożaru w pobliżu kościoła.

Kolejny termin rozprawy

Tibebu, Dawit i Belete są w końcu wolni, jednak muszą nadal zapłacić odszkodowanie w wysokości 1,2 miliona birrów etiopskich (około 60 000 dolarów amerykańskich). Kara została ustalona 3 lipca ubiegłego roku i do tej pory nie została zniesiona. Mężczyźni straciliby wtedy swój cały dobytek, dlatego 25 stycznia poprosili o uchylenie wyroku. Sędzia chce jednak przyjrzeć się sprawie, by zrozumieć jak doszło do kary, dlatego na 20 lutego 2017 r. wyznaczono termin nowej rozprawy.

Módlmy się za chrześcijan z Etiopii!

• Dziękujmy Bogu za uwolnienie Tibebu, Dawit i Belete

• Prośmy Boga, aby odwołano karę zapłaty odszkodowania, by mężczyźni nie musieli martwić się o życie swoje i swoich rodzin.

• Prośmy Go o sprawiedliwość etiopskich sądów.

Źródło Open Doors

Tłumacz Alicja Gubernat