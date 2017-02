Chris Tomlin – Never Lose Sight

Chris Tomlin jest jednym z najbardziej znanych i wpływowych artystów współczesnej muzyki chrześcijańskiej. Określany przez Time Magazine jako „najprawdopodobniej najczęściej śpiewany artysta wszędzie”. Tomlin konsekwentnie ma kilka piosenek w top 20 ze 100 najlepszych piosenek amerykańskiej listy CCLI.

Kolejny album został wypełniony utworami, które jeszcze bardziej „wciągają” nas w bliższą relacje z Chrystusem, wyzwalają w nas emocje a jednocześnie zachęcają do modlitwy i oddawania chwały Bogu.

Płyta dostępna w sprzedaży również w Polsce.

Rok wydania: Grudzień 2016



Na krążku:

01 – Good Good Father

02 – Jesus

03 – Impossible Things (feat. Danny Gokey)

04 – Home

05 – God Of Calvary

06 – He Lives

07 – Glory Be

08 – Come Thou Fount (I Will Sing)

09 – Yes And Amen

10 – All Yours

11 – First Love (feat. Kim Walker Smith)

Płyta: Never Lose Sight

O wykonawcy:

Christopher Dwayne Tomlin (ur. 04.05.1972 r.) amerykański wykonawca współczesnej muzyki chrześcijańskiej, artysta, lider uwielbieniowy w Passion City Church, tekściarz, który sprzedał już prawie 30 milionów płyt. W roku 2006, 2007 i 2008 otrzymał Nagrodę Dove dla wokalisty i artysty roku a także Nagrodę Grammy za Najlepszy Współczesny Album Chrześcijański (2012). Jego płyta „Burning Lights” (2013) zadebiutowała na 1 miejscu Billboard 200, stając się 4 w historii współczesnej muzyki chrześcijańskiej (CCM) z takim osiągnięciem.

Christopher zdobył w sumie 22 Nagrody Dove a do 30 był nominowany, zdobył również 2 Nagrody Billboard, do 1 był nominowany. Jego dyskografia obejmuje 9 albumów studyjnych i 15 singli a prócz tego możemy odnaleźć jego płyty zbiorowe i te, nagrane na żywo.